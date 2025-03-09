В управлении ЖКХ объяснили, почему темно в сквере Дзержинского

09.03.2025 | 09:54

Пензенцы заметили, что сквер у бывшего ДК имени Ф. Э. Дзержинского, который находится рядом с железнодорожным вокзалом, не освещается. В темное время суток ходить по его территории опасно.

«Не светит ни один фонарь. Освещения нет совсем. Две лампочки над входом в магазин «Юст» с ситуацией не справляются», - написала в телеграм-канале ЦУР горожанка Светлана Б.

На обращение женщины ответил представитель Управления ЖКХ Пензы.

«Понимаем ваше негодование. Согласно данным официального сайта Росреестра, земельные участки с кадастровыми номерами 58:29:2011001:1571 и 58:29:2011001:1572, на которых расположен сквер им. Ф. Э. Дзержинского, находятся в собственности. Таким образом, выполнить работы по подключению наружного освещения на территории сквера нет возможности», - пояснил он.

Ответ вызвал у пензячки недоумение.

«А если передать в собственность Фонтанную площадь, площадь Ленина, улицу Московскую и другие общественные места, то вообще никакие проблемы решать не придется», - прокомментировала она.

Когда-то собственником сквера Дзержинского было АО «РЖД». В начале 2021-го стало известно, что зеленая зона выставлена на продажу по начальной цене почти 10 млн рублей. Область намеревалась забрать земельные участки в свою собственность, но планы не осуществились.