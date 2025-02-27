В Веселовке на старых столбах заработают фонари

27.02.2025 | 13:35

В микрорайоне Веселовка станет значительно светлее: там загорятся более 50 фонарей. Подрядная организация уже приступила к работам.

В администрации Пензы уточнили, что 23 светильника смонтируют на улице Симферопольской, еще 32 - в одноименных переулках (с 5-го по 8-й).

В основном используются существующие опоры ЛЭП, дополнительно установят лишь 8 столбов.

«В настоящее время подрядчик занимается устройством кабеля, параллельно монтирует кронштейны и светильники», - пояснили в мэрии.

Работы должны завершиться до 25 марта.