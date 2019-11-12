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Общество | В Городищенском районе под видом сбора валежника вырубили деревья

12.11.2019|16:51
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В Чаадаевском лесничестве сотрудники регионального минлесхоза выявили место незаконной рубки деревьев. Под топоры браконьеров попали две сосны и береза.

«Черные лесорубы» причинили лесному хозяйству ущерб в 116 768 рублей. Объем нелегально добытой древесины составил 3,02 кубических метра.

Данное нарушение осуществлено под видом сбора валежника с применением трелевки транспортным средством, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

В ведомстве добавили, что материалы по фактам вырубки направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности.

Ранее лесники обнаружили незаконную рубку деревьев в Белинском районе. Добычей браконьеров стали дубы, клены, ясени и липы. Причиненный ущерб оценили в 21 млн. 171 тыс. 980 рублей.

Источник — фото pixabay.com
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