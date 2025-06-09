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Общество

В Пензе заметили опасного для лесов жука

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В Пензе сфотографировали жука, который представляет опасность для деревьев. Ареал обитания насекомого - сибирские леса, в регионах ПФО он не должен встречаться.

Снимок жука, который называется «черный пихтовый усач», опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» председатель Пензенского отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

«Убедительная просьба, если вы заметите его, сфотографировать и прислать нам, самого жука сохранить. Как этот жук попал к нам, непонятно», - написал Полумордвинов.

Черный пихтовый усач - крупный жук с черной окраской тела и придатков, с более яркими желтоватыми вершинами надкрылий. Насекомое встречается почти на всех видах сосновых деревьев, но отдает предпочтение ели и пихте.

Жук является одним из наиболее серьезных вредителей, наносящих существенный ущерб хвойным лесам Сибири. Личинки его переносят споры грибов, которыми инфицируют живые деревья.

«Очень нежелательно, чтобы он появился у нас в лесах», - заключил Олег Полумордвинов.

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Источник — фото со страницы Олега Полумордвинова во «ВКонтакте»
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