У села в Никольском районе нашли следы медведя

02.06.2025 | 09:04

В Минлесхозе Пензенской области в очередной раз подтвердили обитание медведя в Никольском районе. Об опасности предупредили прежде всего жителей и гостей села Вечкилей.

Именно там заметили следы лесного хозяина. Информация об этом появилась утром в понедельник, 2 июня.

В министерстве напомнили, что в мае-июне у медведей начинается время гона, поэтому жителям региона следует соблюдать меры безопасности.

Нужно передвигаться только по открытым местам, шуметь или громко разговаривать, чтобы не застать зверя врасплох.

В конце апреля следы медведя нашли в заказнике «Земетчинский», на границе Пензенской области с Тамбовской.

По данным минлесхоза, в регионе обитают несколько медведей. Помимо Никольского района, особенно осторожными нужно быть в Кузнецком, Городищенском, Земетчинском, Лунинском районах.