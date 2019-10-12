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Общество | В Ахунско-Ленинском лесничестве порубили дубы и клены на 1,8 млн руб.

12.10.2019|15:12
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Две браконьерские вырубки были обнаружены во время рейдов по Ахунско-Ленинскому лесничеству.

На одном участке браконьеры спилили в одном месте 8 дубов, на другом - 33 дуба и 16 кленов. В первом случае объем древесины составил 4,35 кубометра, во втором - 38,52.

«Ущерб, причиненный незаконными рубками, составил 1 млн 793 тыс. 192 рубля. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Борьба с «черными лесорубами» обсуждалась в конце сентября на уровне регионального правительства. На тот момент в Пензенской области с начала года было выявлено 57 незаконных рубок леса общим объемом более 3 тысяч кубометров. И если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила порядка 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|12.10.2019 15:43|

наши лесники только и могут что констатировать факты спила, никто никого не ловит

Гость|12.10.2019 15:50|

А потом на этом месте чиновничий особняк появится

Гость|12.10.2019 16:01|

Гость писал(a):

А потом на этом месте чиновничий особняк появится
Именно так ,только не обязательно чиновничий.В Ленинском лесхозе (Арбековский лес) вырублено под коттеджи 50 га,и рубка продолжается.

Гость|12.10.2019 16:20|

Да эти в рот ихногой депутаты и спилили

Гость|12.10.2019 16:52|

Сначала бездействуют, потом штрафуют.За подобные случаи лесничество или лесхоз пора уже начать штрафовать.

Гость|12.10.2019 16:55|

Там рука руку...

Гость|12.10.2019 17:06|

Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили все дубы под место для коттеджей..

Гость|12.10.2019 17:07|

Жрецы вырубили половину сквера имени Лермонтова. И всем пофиг

Гость|12.10.2019 19:24|

Гость писал(a):

наши лесники только и могут что констатировать факты спила
и это не всегда

Гость|12.10.2019 19:43|

В Заречном на днях 20 здоровенных сосен и берёз в парке Лермонтова спилили - и тишина. Как будто так и надо.

Имя: Гость
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