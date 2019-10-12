12.10.2019 | 15:12

Две браконьерские вырубки были обнаружены во время рейдов по Ахунско-Ленинскому лесничеству.

На одном участке браконьеры спилили в одном месте 8 дубов, на другом - 33 дуба и 16 кленов. В первом случае объем древесины составил 4,35 кубометра, во втором - 38,52.

«Ущерб, причиненный незаконными рубками, составил 1 млн 793 тыс. 192 рубля. По данным фактам материалы направлены в правоохранительные органы для установления виновных лиц и привлечения их к предусмотренной законом ответственности», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Борьба с «черными лесорубами» обсуждалась в конце сентября на уровне регионального правительства. На тот момент в Пензенской области с начала года было выявлено 57 незаконных рубок леса общим объемом более 3 тысяч кубометров. И если в 2012 году сумма ущерба от незаконных порубок в области составила порядка 20 млн рублей, то в 2018-м - почти 130 млн.