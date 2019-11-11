11.11.2019 | 15:00

Управление капитального строительства Пензы вновь объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории на улице Московской. Соответствующая заявка на сайте госзакупок датирована 8 ноября.

Начальная максимальная цена контракта по-прежнему составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Предложения от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 18 ноября.

Оплата контракта также будет производиться в три этапа: 49 млн 70 тыс. рублей в 2019 году, 77 млн 240 тыс. в 2020-м и 31 млн 360 тыс. 760 рублей в 2021-м. В графе «Окончание работ» все еще значится 15 декабря 2020 года.

Первый электронный аукцион по определению подрядной организации, объявленный 16 октября, был признан несостоявшимся. Другими словами, желающих работать там не нашлось.

Однако власти города призвали не беспокоиться за судьбу гидротехнического сооружения: незаключенный контракт на сроки появления объекта рядом с улицей Московской никак не повлияет.

Заммэра Пензы Магомед Агамагомедов пояснил, что аукцион не состоялся по ряду причин. Во-первых, некая организация подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы, ее впоследствии признали необоснованной. А во-вторых, одна из подрядных организаций, которая хотела участвовать в торгах, не успела подать документы. Теперь контракт должны подписать в конце ноября.

По его словам, торжественное открытие обновленной Фонтанной площади состоится 1 сентября 2020 года.