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Общество | Аукцион на реконструкцию фонтана в Пензе объявлен повторно

11.11.2019|15:00
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Управление капитального строительства Пензы вновь объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории на улице Московской. Соответствующая заявка на сайте госзакупок датирована 8 ноября.

Начальная максимальная цена контракта по-прежнему составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Предложения от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 18 ноября.

Оплата контракта также будет производиться в три этапа: 49 млн 70 тыс. рублей в 2019 году, 77 млн 240 тыс. в 2020-м и 31 млн 360 тыс. 760 рублей в 2021-м. В графе «Окончание работ» все еще значится 15 декабря 2020 года.

Первый электронный аукцион по определению подрядной организации, объявленный 16 октября, был признан несостоявшимся. Другими словами, желающих работать там не нашлось.

Однако власти города призвали не беспокоиться за судьбу гидротехнического сооружения: незаключенный контракт на сроки появления объекта рядом с улицей Московской никак не повлияет.

Заммэра Пензы Магомед Агамагомедов пояснил, что аукцион не состоялся по ряду причин. Во-первых, некая организация подала жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы, ее впоследствии признали необоснованной. А во-вторых, одна из подрядных организаций, которая хотела участвовать в торгах, не успела подать документы. Теперь контракт должны подписать в конце ноября.

По его словам, торжественное открытие обновленной Фонтанной площади состоится 1 сентября 2020 года.

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Гость|11.11.2019 15:20|

penzainform.ru писал(a):

торжественное открытие обновленной Фонтанной площади
Ну площадь-то откроют, не проблема. А открытие при этом и самого фонтана предусмотрительно не обещают.

Гость|11.11.2019 15:21|

Главное ведь быстренько всё разобрать, разворотить, а там как-нибудь построиться, как-нибудь зафонтанирует.

Гость|11.11.2019 15:25|

Нужно создавать новое ведомство - Росфонтан.

Гость|11.11.2019 15:28|

А куда заивляца? Лопата е, лом е. А чо попрогую

Гость|11.11.2019 15:33|

Гость писал(a):

А куда заивляца? Лопата е, лом е. А чо попрогую
Не выгодно - пензючиная чинушня слишком много себе забирает и слишком мало подрядчикам отдает.

Гость|11.11.2019 15:34|

Раз он в море закинул невод, —

Пришел невод с одною тиной.

Он в другой раз закинул невод,

Пришел невод с травой морскою.

Имя: Гость
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