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Общество | Назван новый срок окончания реконструкции Фонтанной площади

18.10.2019|12:42
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Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории на улице Московской. Соответствующее сообщение было размещено на сайте госзакупок в среду, 16 октября.

Начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 10:00 24 октября.

Работы профинансируют из городского бюджета за счет муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2021 годы».

Оплата контракта будет производиться в три этапа: 49 млн 70 тыс. рублей в 2019 году, 77 млн 240 тыс. в 2020-м и 31 млн 360 тыс. 760 рублей в 2021-м. Срок окончания реконструкции Фонтанной площади - 15 декабря 2020 года.

«Описание объекта закупки: прямоугольная форма фонтана соответствует форме площади. Светомузыкальный фонтан комбинированный и состоит из трех частей: в центре - прямоугольная чаша, а по краям - два пешеходных фонтана квадратной формы. Планировочную структуру зоны сквера составляют тропиночная сеть с сохранением существующих деревьев, детская площадка и выставочная зона», - говорится в документе.

В мэрии Пензы сообщали, что обновление фонтана должно завершиться к 15 июля 2020 года. Рабочие уже демонтировали старую конструкцию.

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Гость|18.10.2019 12:53|

прям считалка: цирк, собор или фонтан?

Гость|18.10.2019 12:53|

Губернатор говорил, что к июню должны сдать. Кому верить?

Гость|18.10.2019 12:55|

Офигели что ли? День ВДВ и без фонтана!?

Даёшь к 15 июля 2020г.!

Гость|18.10.2019 12:55|

penzainform.ru писал(a):

Срок окончания реконструкции - 15 декабря 2020 года.
15 декабря 2020 года вы увидите ту же самую картинку.

Гость|18.10.2019 13:01|

Иван будет сниматься в продолжении сериала ДМБ?

Гость|18.10.2019 13:02|

penzainform.ru писал(a):

и 31 млн 360 тыс. 760 рублей в 2021-м.
В декабре 21-го попробуют сдать.

Гость|18.10.2019 13:03|

Аукцион случайно выиграет та компания, которая уже без всяких аукционов ведет работы по слому старого фонтана.

Гость|18.10.2019 13:06|

penzainform.ru писал(a):

Начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей.
И еще почти 100 миллионов небюджетных уже выделили "Техстрою" без аукциона. Итого 257 на фонтан. Кто там говорил, что мост получается дорогим?

Гость|18.10.2019 13:15|

А ни чо,что уже долбят асфальт на месте фонтана?

Гость|18.10.2019 13:26|

penzainform.ru писал(a):

Срок окончания реконструкции - 15 декабря 2020 года.
Как принимать работу собираются, т.е. проверять фонтаны? Рассмотрением документации? $$$$

Гость|18.10.2019 13:31|

Осмелюсь предположить, что десяток Равшанов-Джамшутов за месяц времени и пять миллионов рублей "в центре - прямоугольная чаша, а по краям - два пешеходных фонтана квадратной формы" сделают.

Гость|18.10.2019 13:35|

Пешеходные фонтаны - это что?

Гость|18.10.2019 13:39|

Гость писал(a):

Пешеходные фонтаны - это что?
ну как киты на море, так и пешеходы на суше.

Имя: Гость
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