18.10.2019 | 12:42

Управление капитального строительства Пензы объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкции фонтана и благоустройству прилегающей к нему территории на улице Московской. Соответствующее сообщение было размещено на сайте госзакупок в среду, 16 октября.

Начальная максимальная цена контракта составляет 157 млн 670 тыс. 760 рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 10:00 24 октября.

Работы профинансируют из городского бюджета за счет муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в Пензе на 2015-2021 годы».

Оплата контракта будет производиться в три этапа: 49 млн 70 тыс. рублей в 2019 году, 77 млн 240 тыс. в 2020-м и 31 млн 360 тыс. 760 рублей в 2021-м. Срок окончания реконструкции Фонтанной площади - 15 декабря 2020 года.

«Описание объекта закупки: прямоугольная форма фонтана соответствует форме площади. Светомузыкальный фонтан комбинированный и состоит из трех частей: в центре - прямоугольная чаша, а по краям - два пешеходных фонтана квадратной формы. Планировочную структуру зоны сквера составляют тропиночная сеть с сохранением существующих деревьев, детская площадка и выставочная зона», - говорится в документе.

В мэрии Пензы сообщали, что обновление фонтана должно завершиться к 15 июля 2020 года. Рабочие уже демонтировали старую конструкцию.