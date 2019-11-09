В пятницу, 15 ноября, с 8:00 до 19:00 в Пензе пройдет голосование по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».
Предыдущее голосование прошло в областном центре 1 марта 2019-го. В перечень были включены семь мест: набережная Суры (левый берег), Фонтанная и Соборная площади, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков». Большинство горожан выбрали набережную.
На этот раз список значительно шире. В нем по-прежнему присутствуют Фонтанная площадь и четыре сквера, но, помимо них, добавились следующие общественно значимые места:
- Набережная Реки Мойки, 41а (детский сад № 96);
- правый берег реки Суры;
- сквер им. Ф. Э. Дзержинского;
- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;
- сквер им. В. Г. Белинского;
- сквер Дружбы (ул. Дружбы);
- сквер «Спорт» (ул. Клары Цеткин, 21);
- сквер «Велодром» (ул. Ухтомского, 83а);
- сквер ДК «Маяк»;
- смотровая площадка «Ласточка»;
- сквер «Ласточкино гнездо»;
- зона отдыха у Арбековских прудов;
- зона отдыха у водоема на ул. Павлушкина;
- зона отдыха на Засеке;
- зона отдыха у водоема в Ахунах;
- зона отдыха на реке Вяде;
- зона отдыха у водоема в Заре;
- зоны отдыха на Старой Суре (ГПЗ-24);
- зона отдыха у водоема «Красный куст»;
- сквер им. В. В. Тарасова;
- сквер «Химмаш» (ул. Титова);
- сквер «Компрессормаш» (ул. Аустрина);
- сквер «40-лет Победы»;
- ЦПКиО им В. Г. Белинского (ул. Карла Маркса);
- Детский парк (пр-т Победы);
- автодром «Вираж»;
- лыжная трасса «Снежинка»;
- ПКиО «Комсомольский»;
- сквер на ул. Каракозова;
- мотодром «Сура»;
- сквер на углу улиц Центральной и Перспективной;
- улица Пушкина;
- Привокзальная площадь;
- сквер на улице Октябрьской;
- улица Московская;
- улица Бакунина.
Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы - школах, лицеях, гимназиях, во Дворце детского и юношеского творчества, в центре технологического обучения, а также в администрациях всех четырех районов города.
Отдать свой голос за полюбившееся место может любой пензенец в возрасте 14 лет и старше. Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии.
«Каждый имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.
А какой смысл?
Администрация все равно промоет денег там, где ей выгоднее. Ещё и сроки лет на 6 растянут при этом, а потом забудут.