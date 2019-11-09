09.11.2019 | 10:55

В пятницу, 15 ноября, с 8:00 до 19:00 в Пензе пройдет голосование по отбору территорий, которые будут благоустроены в 2020 году по программе «Формирование современной городской среды».

Предыдущее голосование прошло в областном центре 1 марта 2019-го. В перечень были включены семь мест: набережная Суры (левый берег), Фонтанная и Соборная площади, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы и за дворцом единоборств «Воейков». Большинство горожан выбрали набережную.

На этот раз список значительно шире. В нем по-прежнему присутствуют Фонтанная площадь и четыре сквера, но, помимо них, добавились следующие общественно значимые места:

- Набережная Реки Мойки, 41а (детский сад № 96);

- правый берег реки Суры;

- сквер им. Ф. Э. Дзержинского;

- сквер между улицами Октябрьской, Суворова и Плеханова;

- сквер им. В. Г. Белинского;

- сквер Дружбы (ул. Дружбы);

- сквер «Спорт» (ул. Клары Цеткин, 21);

- сквер «Велодром» (ул. Ухтомского, 83а);

- сквер ДК «Маяк»;

- смотровая площадка «Ласточка»;

- сквер «Ласточкино гнездо»;

- зона отдыха у Арбековских прудов;

- зона отдыха у водоема на ул. Павлушкина;

- зона отдыха на Засеке;

- зона отдыха у водоема в Ахунах;

- зона отдыха на реке Вяде;

- зона отдыха у водоема в Заре;

- зоны отдыха на Старой Суре (ГПЗ-24);

- зона отдыха у водоема «Красный куст»;

- сквер им. В. В. Тарасова;

- сквер «Химмаш» (ул. Титова);

- сквер «Компрессормаш» (ул. Аустрина);

- сквер «40-лет Победы»;

- ЦПКиО им В. Г. Белинского (ул. Карла Маркса);

- Детский парк (пр-т Победы);

- автодром «Вираж»;

- лыжная трасса «Снежинка»;

- ПКиО «Комсомольский»;

- сквер на ул. Каракозова;

- мотодром «Сура»;

- сквер на углу улиц Центральной и Перспективной;

- улица Пушкина;

- Привокзальная площадь;

- сквер на улице Октябрьской;

- улица Московская;

- улица Бакунина.

Голосование, как и в прошлый раз, будет проходить в учебных заведениях Пензы - школах, лицеях, гимназиях, во Дворце детского и юношеского творчества, в центре технологического обучения, а также в администрациях всех четырех районов города.

Отдать свой голос за полюбившееся место может любой пензенец в возрасте 14 лет и старше. Для этого нужно предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, получить бюллетень, заполнить его и передать его счетной комиссии.

«Каждый имеет право проголосовать не более чем за одну общественную территорию», - напомнили в пресс-службе администрации Пензы.