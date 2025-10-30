Стало известно, как пензенцам попасть в программу ремонта дворов

30.10.2025 | 17:20

Пензенцам рассказали, как в 2026 году попасть в программу «Мой двор» и преобразить территорию возле их дома. По словам главы города Олега Денисова, уже можно задуматься о подаче документов.

«Для этого необходимо обратиться к своему депутату Пензенской городской думы по округу», - пояснил Денисов во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.

Депутат проинформирует о том, как реализовать проект.

В 1-м квартале 2026 года на официальном сайте управления ЖКХ города опубликуют сообщение о начале подачи заявок для участия в программе. До марта сформируют предложения, затем при необходимости специалисты осмотрят территорию.

Из всех предложений комиссия выберет те объекты, которые больше прочих нуждаются в ремонте. Далее последует этап реализации проекта.

«В этом году мы начали уже в мае, поэтому к августу было все закончено. Сейчас осталось 3 двора, но это из-за того, что у нас сложилась экономия», - сообщил Олег Денисов.

Программа, в рамках которой благоустраивают территории, стартовала в 2024 году. Она заинтересовала пензенцев, ведь их дворы не видели ремонта больше 20-30 лет.