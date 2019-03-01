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Общество | Пензенцы выбирают городские территории для благоустройства

01.03.2019|12:19
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В пятницу, 1 марта, в Пензе проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые в первоочередном порядке войдут в программу «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации города Виктор Кувайцев проголосовал в средней школе № 77.

«Рейтинговое голосование позволяет выбрать не один объект, а три как минимум. По такому принципу мы реализуем эту программу уже второй год. В 2018 году жители отдали приоритет набережной реки Суры, в итоге удалось завершить второй этап ее реконструкции. В этот раз в голосовании представлен следующий этап, который затронет верхнюю прогулочную часть: обустройство дорожек, оборудование освещения, установка малых архитектурных форм», - напомнил он.

Также в прошлом году было отдано большое количество голосов за проекты площади имени Ленина и территорию возле Спасского кафедрального собора.

«Считаю, что в этом году после проведения процедуры рейтингового голосования мы сможем реализовать не один проект, а как минимум четыре. Проектно-сметную документацию мы готовим по всем объектам. Если финансы позволят нам реализовать какой-то проект, который займет, например, второе место, мы обязательно это будем делать», - заключил мэр.

В этом году в перечень вошло семь мест для благоустройства. Это набережная реки Суры (левый берег), Фонтанная площадь, Соборная площадь на улице Советской, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы, за дворцом единоборств «Воейков». С проектами преобразования этих общественных мест можно ознакомиться здесь.

«Отдать свой голос за понравившийся проект могут пензенцы, достигшие возраста 14 лет. Участки голосования работают во всех школах Пензы до 19:00», - напомнили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото: Penza-gorod.ru
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Гость|01.03.2019 12:32|

Уже проголосовано и подсчитано. С огромным отрывом победила Сове... тьфу, прости меня Господи, конечно же Соборная площадь. Аминь!

Гость|01.03.2019 12:38|

Надо снести наконец все развалюхи вдоль набережной.

Гость|01.03.2019 12:41|

Соборная площадь и сквер Пушкина!!!

Гость|01.03.2019 12:44|

Верните скве,сзади администрации,городу и высадите декоративный кустарник в оСКВЕРнённой лесопарковой зоне на Западной!

Гость|01.03.2019 12:50|

Советская площадь с мемориалом Стела героям ВОВ и Труда! Совсем заброшена как старая бабушка,отдавшая здоровье и лучшие годы для страны,умирающая в глухой забытой деревне...

Гость|01.03.2019 12:58|

главное жрецов не обидеть!

Рабы божьи и в грязи поживут!

Гость|01.03.2019 12:59|

Плиточкой с бордюрами выложите?

Гость|01.03.2019 13:00|

10 арт-объектов и памятник Палестино-Израильской маме.

Гость|01.03.2019 13:02|

Сегодня специально сделали родительское собрание в школе. Сказали, прийти с паспортом. Сначала это голосование, потом собрание. По другому видно народ не идёт! :)

Гость|01.03.2019 13:03|

Гость писал(a):

Рабы божьи и в грязи поживут!
Издревле вроде были сыновья божьи и вдруг рабы? Может коммунисты виноваты?

Гость|01.03.2019 13:06|

penzainform.ru писал(a):

В 2018 году жители отдали приоритет набережной реки Суры, в итоге удалось завершить второй этап ее реконструкции. В этот раз в голосовании представлен следующий этап, который затронет верхнюю прогулочную часть
А если этот вариант не выберут, то так и бросят не доделав?

Гость|01.03.2019 13:13|

Главное чтоб не облажались как тогда с 146 % при выборе.

Гость|01.03.2019 13:14|

penzainform.ru писал(a):

Это набережная реки Суры (левый берег)
А правый берег уже сделали? или это голосование за недоделанный уже три года.

Гость|01.03.2019 13:16|

Гость писал(a):

Сегодня специально сделали родительское собрание в школе. Сказали, прийти с паспортом. Сначала это голосование, потом собрание. По другому видно народ не идёт! :)
Нам сказали с женой придти и тёщу с тестем привести.

Гость|01.03.2019 13:17|

penzainform.ru писал(a):

. В 2018 году жители отдали приоритет набережной реки Суры, в итоге удалось завершить второй этап ее реконструкции. В этот раз в голосовании представлен следующий этап, который затронет верхнюю прогулочную часть: обустройство дорожек, оборудование освещения, установка малых архитектурных форм», - напомнил он.
Что за бред.Благоустройство набережной входит в контракт в реконструкцию набережной.Похоже снова идёт открытое хищение средств.

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