01.03.2019 | 12:19

В пятницу, 1 марта, в Пензе проходит рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые в первоочередном порядке войдут в программу «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации города Виктор Кувайцев проголосовал в средней школе № 77.

«Рейтинговое голосование позволяет выбрать не один объект, а три как минимум. По такому принципу мы реализуем эту программу уже второй год. В 2018 году жители отдали приоритет набережной реки Суры, в итоге удалось завершить второй этап ее реконструкции. В этот раз в голосовании представлен следующий этап, который затронет верхнюю прогулочную часть: обустройство дорожек, оборудование освещения, установка малых архитектурных форм», - напомнил он.

Также в прошлом году было отдано большое количество голосов за проекты площади имени Ленина и территорию возле Спасского кафедрального собора.

«Считаю, что в этом году после проведения процедуры рейтингового голосования мы сможем реализовать не один проект, а как минимум четыре. Проектно-сметную документацию мы готовим по всем объектам. Если финансы позволят нам реализовать какой-то проект, который займет, например, второе место, мы обязательно это будем делать», - заключил мэр.

В этом году в перечень вошло семь мест для благоустройства. Это набережная реки Суры (левый берег), Фонтанная площадь, Соборная площадь на улице Советской, скверы им. А. С. Пушкина, «Копилка пословиц», на улице Славы, за дворцом единоборств «Воейков». С проектами преобразования этих общественных мест можно ознакомиться здесь.

«Отдать свой голос за понравившийся проект могут пензенцы, достигшие возраста 14 лет. Участки голосования работают во всех школах Пензы до 19:00», - напомнили в пресс-службе мэрии.