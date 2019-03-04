04.03.2019 | 10:40

В понедельник, 4 марта, пресс-служба администрации Пензы опубликовала итоги рейтингового голосования, состоявшегося в первый день весны.

Большинство горожан отдали свой голос за проект благоустройства набережной Суры - он получил 29 284 голоса.

На втором месте - Фонтанная площадь (18 795 голосов), на третьем - Соборная площадь (15 395).

Далее в строчках рейтинга разместились четыре сквера: за дворцом единоборств «Воейков» (7 740), имени Пушкина (4 849), на улице Славы (4 480) и «Копилка пословиц» на ул. Пушкина (3 161).

Голосование проходило в учебных заведениях Пензы. Участники могли выбрать в бюллетене не более трех проектов.

«В 2018 году жители также отдали приоритет набережной реки Суры, в итоге удалось завершить второй этап ее реконструкции. В этот раз на голосование был представлен следующий этап, который затронет верхнюю прогулочную часть - это обустройство дорожек, оборудование освещения, установка малых архитектурных форм», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.