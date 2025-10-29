В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон

В Пензе часть пакетов с опавшей листвой и мусором, собранных во время месячника по благоустройству, не вывезли вовремя. Это отметил глава города Олег Денисов, побывавший с проверкой во дворах Ленинского района в среду, 29 октября.
Он решил на месяц продлить возможность бесплатной транспортировки таких отходов на полигон ТКО, сообщили в администрации города.
Опавшую листву примут до 29 ноября по путевым листам с печатями районных администраций.
Месячник по благоустройству прошел с 15 сентября по 11 октября. В Пензе расчистили парки, скверы, газоны, кладбища, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям, - всего около 450 тыс. кв. м.
В месячнике участвовали более 26 000 человек. Специалисты вывезли свыше 4 тыс. кубометров мусора.
