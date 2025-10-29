Общество

В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон

Печать
Telegram

В Пензе часть пакетов с опавшей листвой и мусором, собранных во время месячника по благоустройству, не вывезли вовремя. Это отметил глава города Олег Денисов, побывавший с проверкой во дворах Ленинского района в среду, 29 октября.

Он решил на месяц продлить возможность бесплатной транспортировки таких отходов на полигон ТКО, сообщили в администрации города.

Опавшую листву примут до 29 ноября по путевым листам с печатями районных администраций.

Месячник по благоустройству прошел с 15 сентября по 11 октября. В Пензе расчистили парки, скверы, газоны, кладбища, дворы многоквартирных домов, контейнерные площадки, участки, прилегающие к предприятиям и учреждениям, - всего около 450 тыс. кв. м.

В месячнике участвовали более 26 000 человек. Специалисты вывезли свыше 4 тыс. кубометров мусора.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети