С Привокзальной площади обещают убрать «отпечаток 90-х годов»

30.10.2025 | 15:23

На Привокзальной площади приведут к единому стилю фасады торговых павильонов и малых объектов, сообщил глава Пензы Олег Денисов во время прямого эфира в четверг, 30 октября.

Он отметил, что площадь давно нуждалась в обновлении. «В этом году нам довели денежные средства, на которые мы провели ремонт. Отремонтировали дорожное полотно, обустроили островки безопасности для пешеходов, привели в порядок заезды и завершаем обустройство парковочного пространства», - перечислил глава города.

Олег Денисов сообщил, что идет работа над внешним видом торговых павильонов.

«Вот эти «а-ля 90-е» оставили свой отпечаток: там яркие ларьки, торговые точки. Мы, конечно, это дело не оставим», - пообещал он.

По его словам, разработана общая концепция для оформления объектов. «Мы неоднократно встречались с собственниками, всем все довели, понимание есть. В 2026 году весь эскизный проект будет реализован. Мы сделали площадь, бизнес приведет в порядок свои павильоны в общей концепции», - подытожил Олег Денисов.