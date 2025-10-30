С Привокзальной площади обещают убрать «отпечаток 90-х годов»

На Привокзальной площади приведут к единому стилю фасады торговых павильонов и малых объектов, сообщил глава Пензы Олег Денисов во время прямого эфира в четверг, 30 октября.
Он отметил, что площадь давно нуждалась в обновлении. «В этом году нам довели денежные средства, на которые мы провели ремонт. Отремонтировали дорожное полотно, обустроили островки безопасности для пешеходов, привели в порядок заезды и завершаем обустройство парковочного пространства», - перечислил глава города.
Олег Денисов сообщил, что идет работа над внешним видом торговых павильонов.
«Вот эти «а-ля 90-е» оставили свой отпечаток: там яркие ларьки, торговые точки. Мы, конечно, это дело не оставим», - пообещал он.
По его словам, разработана общая концепция для оформления объектов. «Мы неоднократно встречались с собственниками, всем все довели, понимание есть. В 2026 году весь эскизный проект будет реализован. Мы сделали площадь, бизнес приведет в порядок свои павильоны в общей концепции», - подытожил Олег Денисов.
Новости по теме
- Стало известно, как пензенцам попасть в программу ремонта дворов
- 4 и 11 ноября изменится график движения «Сурской стрелы»
- В Пензе продлили срок бесплатного вывоза опавшей листвы на полигон
- Составность поездов между станциями Пенза-I и Башмаково снова увеличат
- Из-за Дня народного единства изменится расписание поездов
- Губернатор: Благоустроены еще 54 общественные территории
- На Тропе здоровья в Пензе установят дополнительные скамейки
- Вводятся штрафы за подтопление улиц и разрушенные крышки колодцев
- С 1 ноября в Пензе будет запрещен плановый ремонт сетей
- Расписание поездов между Кузнецком и Пензой временно изменится
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!