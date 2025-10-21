Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

21.10.2025 | 18:47

Несколько недель ресурсники вели раскопки в районе памятника героям блокадного Ленинграда на пересечении улиц Мира и Ленинградской. У некоторых жителей Западной Поляны сдали нервы.

«Сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий. В итоге был перекопан весь газон у памятника, который все лето радовал горожан высаженными цветами», - сообщил PenzaInform.ru один из читателей.

Мужчину возмутило, что яма у дороги долго была заброшена.

«По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей.

Этой же дорогой пользуются и многие жители микрорайона. Люди не только пачкаются, но и могут упасть, так как грязь скользкая, на земле уклон, брошены поддон и какая-то плита. Пенсионерка, которая шла впереди меня, едва не упала в эту жижу», - отметил пензенец.

Он напомнил, что другого перехода, чтобы попасть на противоположную сторону, поблизости нет.

«Либо идти к остановке «НИИ «Контрольприбор», а это лишние 400 метров, либо к бывшим «Гусям», чтобы пройти еще 200 метров, сделав крюк. Детям под дождем и пожилым жителям Западной Поляны это крайне сложно. Почему у нас не думают о людях? Неужели нельзя закончить и благоустроить за собой. А если работы продолжаются, что почему бы не сделать нормальный деревянный настил для пешеходов?» - возмутился мужчина.

Он выразил надежду на то, что впредь ресурсники во время подобных работ будут думать об окружающих.