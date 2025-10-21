Сетевое издание|18+|Вторник|21 окт 2025|20:14
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

Печать
Telegram

Несколько недель ресурсники вели раскопки в районе памятника героям блокадного Ленинграда на пересечении улиц Мира и Ленинградской. У некоторых жителей Западной Поляны сдали нервы.

«Сначала копали в одном месте, а потом сделали еще несколько разрытий. В итоге был перекопан весь газон у памятника, который все лето радовал горожан высаженными цветами», - сообщил PenzaInform.ru один из читателей.

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

Мужчину возмутило, что яма у дороги долго была заброшена.

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

«По каким-то причинам ее не закапывали, потом наконец закопали, но рядом так ничего и не благоустроили. А это единственный путь для школьников, которые идут из лицея № 55 домой. Здесь располагается пешеходный переход. В результате дети вынуждены ходить по грязи, растаскивая ее по тротуару и неся с собой в лицей.

Этой же дорогой пользуются и многие жители микрорайона. Люди не только пачкаются, но и могут упасть, так как грязь скользкая, на земле уклон, брошены поддон и какая-то плита. Пенсионерка, которая шла впереди меня, едва не упала в эту жижу», - отметил пензенец.

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

Он напомнил, что другого перехода, чтобы попасть на противоположную сторону, поблизости нет.

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

«Либо идти к остановке «НИИ «Контрольприбор», а это лишние 400 метров, либо к бывшим «Гусям», чтобы пройти еще 200 метров, сделав крюк. Детям под дождем и пожилым жителям Западной Поляны это крайне сложно. Почему у нас не думают о людях? Неужели нельзя закончить и благоустроить за собой. А если работы продолжаются, что почему бы не сделать нормальный деревянный настил для пешеходов?» - возмутился мужчина.

Раскопки у памятника блокадникам доставляют неудобства пензенцам

Он выразил надежду на то, что впредь ресурсники во время подобных работ будут думать об окружающих.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети