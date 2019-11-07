07.11.2019 | 09:39

Работы на Фонтанной площади ведутся в соответствии с договором, заключенным между Фондом развития Пензенской области, городским управлением капитального строительства и подрядной организацией. Об этом в среду, 6 ноября, рассказал глава администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

«Демонтирована сама чаша и оборудование подземной части фонтана. В конце ноября начнутся монолитные работы по обустройству новой чаши, начиная от подземной части», - рассказал он.

Заместитель мэра также назвал две причины, по которым не состоялся аукцион на реконструкцию главного городского фонтана.

Первая - жалоба, поданная некой организацией в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. «Ее признали необоснованной, процедура проводилась абсолютно правильно», - подчеркнул он.

Вторая причина заключается в том, что подрядная организация, которая планировала подать заявку, не успела это сделать по техническим причинам.

«Сегодня процедура запущена вновь, и мы до 25 ноября планируем определить подрядную организацию и выйти на подписание контракта», - сообщил Магомед Агамагомедов.

Он акцентировал внимание на том, что задержка в проведении аукциона никак не скажется на сроках работ, а также назвал ранее обозначенную дату завершения работ - 15 декабря 2020 года - неверной.

«По первому контракту срок завершения работ - 25 июля, это сам фонтан - чаша, оборудование и пусконаладочные работы. По второму, предусматривающему благоустройство территории, - до 15 августа. 1 сентября планируется торжественное открытие», - поделился планами заместитель главы администрации.

Он также напомнил, что на реконструкцию фонтана и площади из бюджета города выделяется 157 миллионов рублей. Еще 98 миллионов - средства спонсора.