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Общество | Заместитель мэра Пензы назвал дату торжественного открытия фонтана

07.11.2019|09:39
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Работы на Фонтанной площади ведутся в соответствии с договором, заключенным между Фондом развития Пензенской области, городским управлением капитального строительства и подрядной организацией. Об этом в среду, 6 ноября, рассказал глава администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

«Демонтирована сама чаша и оборудование подземной части фонтана. В конце ноября начнутся монолитные работы по обустройству новой чаши, начиная от подземной части», - рассказал он.

Заместитель мэра также назвал две причины, по которым не состоялся аукцион на реконструкцию главного городского фонтана.

Первая - жалоба, поданная некой организацией в региональное управление Федеральной антимонопольной службы. «Ее признали необоснованной, процедура проводилась абсолютно правильно», - подчеркнул он.

Вторая причина заключается в том, что подрядная организация, которая планировала подать заявку, не успела это сделать по техническим причинам.

«Сегодня процедура запущена вновь, и мы до 25 ноября планируем определить подрядную организацию и выйти на подписание контракта», - сообщил Магомед Агамагомедов.

Он акцентировал внимание на том, что задержка в проведении аукциона никак не скажется на сроках работ, а также назвал ранее обозначенную дату завершения работ - 15 декабря 2020 года - неверной.

«По первому контракту срок завершения работ - 25 июля, это сам фонтан - чаша, оборудование и пусконаладочные работы. По второму, предусматривающему благоустройство территории, - до 15 августа. 1 сентября планируется торжественное открытие», - поделился планами заместитель главы администрации.

Он также напомнил, что на реконструкцию фонтана и площади из бюджета города выделяется 157 миллионов рублей. Еще 98 миллионов - средства спонсора.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|07.11.2019 09:49|

ДаДа магодед,охотно верим.

Гость|07.11.2019 09:55|

Магомед, а когда ты подписал акты приема-сдачи недостроенной набережной? До сих пор там нет света на виселицах, нет велосипедных и пешеходных дорожек в сквере вдоль ул. Урицкого, что были по проекту и на схеме на стенде у Ростка, нет лавочек, нет благоустройства верхней части сквера, за которое голосовал весь город два года подряд. Даже сухостой не полностью спилили и вывезли, не говоря уже о газоне и новых деревьях. Нет ничего, а подписанные акты есть? Или их кто другой подписал?

Гость|07.11.2019 09:59|

penzainform.ru писал(a):

а также назвал ранее обозначенную дату завершения работ - 15 декабря 2020 года - неверной.
penzainform.ru писал(a):
а также назвал ранее обозначенную дату завершения работ - 15 декабря 2020 года - неверной.
Губернатор обещал все работы завершить в июле 2020 года. Кому фонтан нужен в декабре? Или по привычке, чтобы в 2021 году все переделывать и придумывать очередные этапы, как было с площадью Ленина и Набережной? Выборы в сентябре из-за недостроеного фонтана на декабрь ведь переносить не будут... Цирка достаточно.

Гость|07.11.2019 10:01|

penzainform.ru писал(a):

1 сентября планируется торжественное открытие», - поделился планами заместитель главы администрации.
Когда будет торжественное открытие недостроенной набережной? С 1 сентября 2019 года уже ждем салют!

Гость|07.11.2019 10:03|

куда делись мраморные плиты со старого фонтана?

Гость|07.11.2019 10:20|

Ещё и конь там не валялся, а уже гулянку предвкушают, работнички! Да не сделают к намеченной дате никогда, такого ещё в Рассее не случалось, чтобы вовремя сделали! И в это раз чуда не случится!

Гость|07.11.2019 10:20|

Сказали же фонтану писец!

Гость|07.11.2019 10:23|

Когда уже этого уголовного агу уберут куда-нибудь подальше и закроют покрепче?

Гость|07.11.2019 10:27|

Как можно доверить такой ответственный участок работы в администрации города человеку, имеющему судимость за служебный подлог в той же сфере? Не это ли пример коррупции и кумовства в Пензе?

Гость|07.11.2019 10:29|

penzainform.ru писал(a):

Вторая причина заключается в том, что подрядная организация, которая планировала подать заявку, не успела это сделать по техническим причинам.
Не успели оформить все бумаги для "карманной" фирмешки. Теперь все будет ок и деньги пойдут в чей надо карман.

Гость|07.11.2019 10:31|

157+98=255млн....дааа, маловато будет для фонтана, опять не хватит... будем искать...

Гость|07.11.2019 10:45|

1 сентября - торжественное открытие, а 2 сентября - торжественное закрытие по случаю окончания сезона фонтанов.

Гость|07.11.2019 10:49|

Строители, если есть здесь такие, объясните пожалуйста, почему монолитные и вообще строительные работы проводятся практически по зиме? Я не говорю про бумажную волокиту, деньги и т.д. Это дороже и вероятность деформаций выше. Смысл? Чтобы потом еще раз переделывать?

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