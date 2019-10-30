В Пензе не нашлось желающих реконструировать городской фонтан.

Будет ли новый фонтан - этим вопросом все чаще задаются пензенцы. Особенно после того, как некоторые информационные агентства сообщили о том, что электронный аукцион по определению подрядной организации для выполнения работ по реконструкции данного гидротехнического сооружения и благоустройства прилегающей территории признан несостоявшимся. Другими словами, желающих работать там нет.
В настоящее время бригада строителей демонтирует старую чашу цветомузыкального фонтана и железобетонное основание под ней. На глубине скрыто, пожалуй, самое важное - инженерные сети: водопроводные трубы и электрооборудование.
В роли заказчика выступает Управление капитального строительства Пензы. Ни в этом ведомстве, ни в городской администрации комментировать сложившуюся ситуацию не стали. Причину, почему подрядные организации не горят желанием браться за данный объект, жители областного центра видят в следующем.
«Цена не соответствует, никто не хочет выходить за эту цену», - предположил мужчина.
158 миллионов рублей - начальная стоимость работ. Финансирование планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и муниципальной казны, а также одного из банков.
Люди говорят: подобные гидротехнические сооружения должны быть в каждом российском городе, и столица Сурского края - не исключение.
«Это достопримечательность, место, где все собираются, опорная точка, и это просто красиво», - отметила девушка.
Горожане, ну только честно, а вы разве рассчитывали на другой исход этой затеи? В Пензе платят дармовые деньги за слом чего-ни-попадя! А строить, это уже будет не по-Пензенски. А выделенные на строительство фонтана деньжищи - они уже в личных карманах. Но заниматься в чьих карманах пензенским силовикам, думается, по понятным причинам, не с руки.