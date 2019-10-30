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Общество | В Пензе не нашлось желающих реконструировать городской фонтан

30.10.2019|17:09
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Будет ли новый фонтан - этим вопросом все чаще задаются пензенцы. Особенно после того, как некоторые информационные агентства сообщили о том, что электронный аукцион по определению подрядной организации для выполнения работ по реконструкции данного гидротехнического сооружения и благоустройства прилегающей территории признан несостоявшимся. Другими словами, желающих работать там нет.

В настоящее время бригада строителей демонтирует старую чашу цветомузыкального фонтана и железобетонное основание под ней. На глубине скрыто, пожалуй, самое важное - инженерные сети: водопроводные трубы и электрооборудование.

В роли заказчика выступает Управление капитального строительства Пензы. Ни в этом ведомстве, ни в городской администрации комментировать сложившуюся ситуацию не стали. Причину, почему подрядные организации не горят желанием браться за данный объект, жители областного центра видят в следующем.

«Цена не соответствует, никто не хочет выходить за эту цену», - предположил мужчина.

158 миллионов рублей - начальная стоимость работ. Финансирование планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и муниципальной казны, а также одного из банков.

Люди говорят: подобные гидротехнические сооружения должны быть в каждом российском городе, и столица Сурского края - не исключение.

«Это достопримечательность, место, где все собираются, опорная точка, и это просто красиво», - отметила девушка.

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Гость|30.10.2019 19:39|

Горожане, ну только честно, а вы разве рассчитывали на другой исход этой затеи? В Пензе платят дармовые деньги за слом чего-ни-попадя! А строить, это уже будет не по-Пензенски. А выделенные на строительство фонтана деньжищи - они уже в личных карманах. Но заниматься в чьих карманах пензенским силовикам, думается, по понятным причинам, не с руки.

Гость|30.10.2019 19:43|

Чемодановцы, ну, на примере этого, вы поняли какой фонтан вас ожидает?

Гость|30.10.2019 19:43|

Давайте там торгово-развлекательный центр замутим! Или храмик! Или рюмочную с аптекой! Или цирк-шапито с живодёрами-эквилибристами! Фонтан, это - не по Великобуртасски!

Гость|30.10.2019 19:46|

Стрип-клуб перенести туда из подвала неподалёку.

Гость|30.10.2019 19:58|

Гость писал(a):

В Пензе не нашлось желающих реконструировать городской фонтан.
Зачем тогда сносили,и кстати без тендера???Когда пару лет назад шёл разговор о реконструкции ,то хотела принять участие одна профильная иногородняя фирма,занимающаяся только фонтанами,но наши чиновники жёстко это пресекли,ради местной конторки,и вот итог.Вот этот бардак это и есть "работа" Кувайцева-Ильина-Агамагомедова-Умнова-Йоффе.Цирк с цирком,набережной продолжился с фонтаном!

Гость|30.10.2019 19:59|

кастрированная раша. В СССР строили, а в рашисты всё крайних ищут.

Гость|30.10.2019 20:00|

эт чож, и на свежеотреставрированной набережной, фонтаны не забьют кленовым сиропом?

Гость|30.10.2019 20:02|

Как вообще рашку назвать страной, если те, кто себя называет государством, по сути являются треплом и профанацией.

Гость|30.10.2019 20:16|

Да забордюрьте его уже слоёв в восемь и плиткой сверху! Один хрен, завод бордюрный ничей.

Гость|30.10.2019 20:24|

Коммунисты во всем виноваты.

Построили криво, через жалкие 30 лет все рушится начало

Гость|30.10.2019 20:28|

А давайте поставим на месте фонтана бордель в самом центре.Отличимся на всю Россию по Пензенски.

Гость|30.10.2019 20:35|

Гость писал(a):

А давайте поставим на месте фонтана бордель в самом центре.
Так неподалеку, на Советской площади, один же, вроде как, достраивают... Правда, говорят, он без блекджека и шлондр... Но алко в нем тоже можно пригубить. Пусть хыть и компот бабский, но все же градус имеющий!

Гость|30.10.2019 20:36|

Короче фонтану пушной зверек!

Гость|30.10.2019 20:41|

Все порушили, как Мамай прошёл!

Гость|30.10.2019 20:43|

Разрешите представиться - меня зовут Мамай Николаевич Кувайцев.

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