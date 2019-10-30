В Пензе не нашлось желающих реконструировать городской фонтан.

30.10.2019 | 17:09

Будет ли новый фонтан - этим вопросом все чаще задаются пензенцы. Особенно после того, как некоторые информационные агентства сообщили о том, что электронный аукцион по определению подрядной организации для выполнения работ по реконструкции данного гидротехнического сооружения и благоустройства прилегающей территории признан несостоявшимся. Другими словами, желающих работать там нет.

В настоящее время бригада строителей демонтирует старую чашу цветомузыкального фонтана и железобетонное основание под ней. На глубине скрыто, пожалуй, самое важное - инженерные сети: водопроводные трубы и электрооборудование.

В роли заказчика выступает Управление капитального строительства Пензы. Ни в этом ведомстве, ни в городской администрации комментировать сложившуюся ситуацию не стали. Причину, почему подрядные организации не горят желанием браться за данный объект, жители областного центра видят в следующем.

«Цена не соответствует, никто не хочет выходить за эту цену», - предположил мужчина.

158 миллионов рублей - начальная стоимость работ. Финансирование планируется осуществлять за счет средств областного бюджета и муниципальной казны, а также одного из банков.

Люди говорят: подобные гидротехнические сооружения должны быть в каждом российском городе, и столица Сурского края - не исключение.

«Это достопримечательность, место, где все собираются, опорная точка, и это просто красиво», - отметила девушка.