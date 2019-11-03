Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 ноя 2019|13:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
  71.28  |  $  63.89

Общество | В Кузнецке сотрудники музея просят горожан поделиться письмами с фронта

03.11.2019|11:19
Печать

Сотрудники Музея воинской славы Кузнецка обратились к горожанам с просьбой поделиться фронтовыми письмами, полученными в 1941-1945 годах. Эти документы будут оцифрованы и возвращены в семьи.

«В преддверии 75-летия Великой Победы Министерство обороны Российской Федерации организует сбор электронных копий фронтовых писем для дальнейшего их размещения в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти» в главном храме Вооруженных Сил России», - пояснили в администрации Кузнецка.

Письма с фронта просят принести в музей по адресу: ул. Московская, 53. Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-25-51.

Ранее музейщики попросили кузнечан поделиться семейными реликвиями и архивами - личными вещами фронтовиков и тружеников тыла и сведениями о них.

Горожане откликнулись на призыв. Один из жителей Кузнецка принес в музей фото, документы, личные вещи и награды своего отца, участника Великой Отечественной войны.

0
0
0
0
 
penzainform.ru|03.11.2019 11:38|

Сотрудники Музея воинской славы Кузнецка обратились к горожанам с просьбой поделиться фронтовыми письмами, полученными в 1941-1945 годах. Эти документы будут оцифрованы и возвращены в семьи.

«В преддверии 75-летия Великой Победы Министерство обороны Российской Федерации организует сбор электронных копий фронтовых писем для дальнейшего их размещения в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти» в главном храме Вооруженных Сил России», - пояснили в администрации Кузнецка.

Письма с фронта просят принести в музей по адресу: ул. Московская, 53. Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-25-51.

Ранее музейщики попросили кузнечан поделиться семейными реликвиями и архивами - личными вещами фронтовиков и тружеников тыла и сведениями о них.

Горожане откликнулись на призыв. Один из жителей Кузнецка принес в музей фото, документы, личные вещи и награды своего отца, участника Великой Отечественной войны.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость|03.11.2019 11:43|

penzainform.ru писал(a):

поделиться фронтовыми письмами,
С какого фронта? Может поделиться информацией последних событий в армии от Рамиля Шамсутдинова.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 