03.11.2019 | 11:19

Сотрудники Музея воинской славы Кузнецка обратились к горожанам с просьбой поделиться фронтовыми письмами, полученными в 1941-1945 годах. Эти документы будут оцифрованы и возвращены в семьи.

«В преддверии 75-летия Великой Победы Министерство обороны Российской Федерации организует сбор электронных копий фронтовых писем для дальнейшего их размещения в информационной части мультимедийного комплекса «Дорога памяти» в главном храме Вооруженных Сил России», - пояснили в администрации Кузнецка.

Письма с фронта просят принести в музей по адресу: ул. Московская, 53. Справки можно получить по телефону 8 (84157) 3-25-51.

Ранее музейщики попросили кузнечан поделиться семейными реликвиями и архивами - личными вещами фронтовиков и тружеников тыла и сведениями о них.

Горожане откликнулись на призыв. Один из жителей Кузнецка принес в музей фото, документы, личные вещи и награды своего отца, участника Великой Отечественной войны.