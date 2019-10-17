17.10.2019 | 16:32

Сотрудники Музея воинской славы Кузнецка обратились к горожанам с просьбой поделиться хранящимися в семьях предметами предвоенного и военного периода.

В фондах музея хранятся личные вещи, награды, кителя, фото и документы кузнечан-фронтовиков и тружеников тыла. Но их недостаточно для полноценного представления о повседневном быте кузнечан военной эпохи.

Музей просит горожан передать в дар семейные архивы и раритеты, аксессуары военного обмундирования и спецодежды, награды, письма, фотографии, хроникально-документальные киноленты предвоенного, военного и послевоенного периода. Также сотрудники музея будут благодарны за предметы быта, модные одежду, обувь, сумки и аксессуары, самодельные игрушки того времени.

«Свидетельства эпохи займут достойное место в экспозициях, а также на тематических и передвижных выставках», - заверили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Также в преддверии 75-летия Великой Победы разрабатывается эскиз панно с фотографиями фронтовиков, готовится к изданию книга о Кузнецке военных лет. К 9 Мая планируется благоустроить мемориальный комплекс «Холм воинской славы» и увековечить имена солдат, не вошедшие в общий список. Их нанесут на мемориальные плиты, которые установят на центральном кладбище.