02.11.2019 | 12:21

Бакунинский мост, закрытый на масштабную реконструкцию 19 сентября 2019 года, должны сдать летом 2021-го, а не зимой, как планировалось изначально. Об этом на совещании в администрации Пензы сообщил заммэра Магомед Агамагомедов.

Сокращения сроков требовал губернатор Иван Белозерцев. «На ремонт Бакунинского моста по проекту отводится два года. Я считаю, что это слишком долго. В этой связи поручаю завершить основные строительные работы до конца следующего года», - заявлял он 23 сентября.

В администрации не раз обсуждались меры, направленные на сжатие сроков реконструкции мостового сооружения.

«План работ нужно скорректировать, установить контрольные точки, по которым мы можем как минимум раз в месяц отслеживать процесс и понимать, как движемся - с опережением или нет. За подрядчиком установить строгий контроль. Должны соблюдаться и технология работ, и темп», - процитировала пресс-служба мэрии главу администрации Андрея Лузгина.

По состоянию на середину октября на объекте демонтировали два пролета, велась работа, связанная с переустройством коммуникаций - газа, электрических сетей, планировалась установка буростолбов. Подрядная организация работает без выходных.