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Общество | После жалоб пензенцев в Заре проверят работу маршруток

01.11.2019|12:54
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В Пензе проверят качество оказания транспортных услуг жителям микрорайонов Заря и Нефтяник. Об этом зашла речь на выездном совещании в пятницу, 1 ноября, с участием мэра города Андрея Лузгина.

Глава администрации Пензы посетил Зарю с рабочим визитом. Он побывал в детском саду, построенном в 2017 году, на строительной площадке, где возводится дом на 50 квартир для сирот, и обратил внимание на развитие досуга в микрорайоне.

«Также в ходе выездного совещания Андрей Лузгин поручил провести мониторинг качества оказания транспортных услуг в связи с поступившими жалобами», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В октябре жители Зари подняли в соцсети «ВКонтакте» проблему транспортного сообщения между микрорайоном и центром города. При этом они не сдерживали негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались они.

«После проведения ряда проверок будут приняты необходимые меры, направленные на удовлетворение транспортных потребностей», - добавили в пресс-службе.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|01.11.2019 13:10|

Информация, указанная в жалобах, не подтвердилась. Свободны...

Гость|01.11.2019 13:23|

Продлейте 99 в Зарю и верните автобус

Гость|01.11.2019 13:44|

В микрорайоны Ахуны и Засурье ходят только маршрутки, стоимость проезда 27 руб. Это дискриминация граждан по месту жительства. Требуем вернуть автобусы со стоимостью проездаь23 руб. на 99 маршрут!!!

Гость|01.11.2019 13:47|

В часы "пик" маршрутки в Ахуны и из Ахун перегружены, водители не соблюдают Правила пассажирских перевозок, высаживают и сажают пассажиров где попало (не на остановках, в том числе на пешеходных переходах)или по второму ряду проезжают, например, мимо остановки ККЗ "Октябрь".

Гость|01.11.2019 13:51|

Куда Вы ездите живите там, молитесь.

Гость|01.11.2019 13:51|

Уважаемая администрация г. Пензы. Пустите в микрорайон Заря автобус большой вместимости или верните микро автобусы которые отменили в 2018 г.

Гость|01.11.2019 13:56|

Гость писал(a):

В микрорайоны Ахуны и Засурье ходят только маршрутки, стоимость проезда 27 руб. Это дискриминация граждан по месту жительства. Требуем вернуть автобусы со стоимостью проездаь23 руб. на 99 маршрут!!!
Так для этого и отменили...

Гость|01.11.2019 13:56|

Саи молись не долго тебе осталось, дурачок.

Имя: Гость
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