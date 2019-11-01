В Пензе проверят качество оказания транспортных услуг жителям микрорайонов Заря и Нефтяник. Об этом зашла речь на выездном совещании в пятницу, 1 ноября, с участием мэра города Андрея Лузгина.
Глава администрации Пензы посетил Зарю с рабочим визитом. Он побывал в детском саду, построенном в 2017 году, на строительной площадке, где возводится дом на 50 квартир для сирот, и обратил внимание на развитие досуга в микрорайоне.
«Также в ходе выездного совещания Андрей Лузгин поручил провести мониторинг качества оказания транспортных услуг в связи с поступившими жалобами», - сообщили в пресс-службе мэрии.
В октябре жители Зари подняли в соцсети «ВКонтакте» проблему транспортного сообщения между микрорайоном и центром города. При этом они не сдерживали негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались они.
«После проведения ряда проверок будут приняты необходимые меры, направленные на удовлетворение транспортных потребностей», - добавили в пресс-службе.
Информация, указанная в жалобах, не подтвердилась. Свободны...