01.11.2019 | 12:54

В Пензе проверят качество оказания транспортных услуг жителям микрорайонов Заря и Нефтяник. Об этом зашла речь на выездном совещании в пятницу, 1 ноября, с участием мэра города Андрея Лузгина.

Глава администрации Пензы посетил Зарю с рабочим визитом. Он побывал в детском саду, построенном в 2017 году, на строительной площадке, где возводится дом на 50 квартир для сирот, и обратил внимание на развитие досуга в микрорайоне.

«Также в ходе выездного совещания Андрей Лузгин поручил провести мониторинг качества оказания транспортных услуг в связи с поступившими жалобами», - сообщили в пресс-службе мэрии.

В октябре жители Зари подняли в соцсети «ВКонтакте» проблему транспортного сообщения между микрорайоном и центром города. При этом они не сдерживали негодования. «Утром не уедешь, вечером не доберешься», - пожаловались они.

«После проведения ряда проверок будут приняты необходимые меры, направленные на удовлетворение транспортных потребностей», - добавили в пресс-службе.