Сетевое издание|18+|Понедельник|25 авг 2025|19:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Ясно |

Общество

Перевозчик отказался от работы на маршруте № 34

Печать
Telegram

В Пензе перевозчик отказался от работы на маршруте № 34. 21 августа от него поступило соответствующее заявление в региональный минстрой.

Дело в том, что с 8-го числа в городе запустили автобусы № 134, которые практически полностью дублируют схему 34-х.

Расхождение в том, что с ул. Зеленодольской они поворачивают не на Мереняшева, а на участок дороги вдоль поселка Яблони Парк. Эта территория относится к п. Мичуринскому, поэтому маршрут считается межмуниципальным.

Когда автобусы начали курсировать, маршрутки исчезли, и жители улицы Мереняшева стали испытывать неудобства. Один из пользователей пожаловался на ситуацию в группе минстроя во «ВКонтакте».

Представитель ведомства сообщил, что министерство выдало перевозчику предостережение по факту неудовлетворительной работы микроавтобусов № 34, в котором речь шла о недопустимости нарушения расписания.

«После этого поступило заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному муниципальному маршруту. Министерством будет инициирован открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту», - говорится в ответе.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте