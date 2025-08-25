25.08.2025 | 18:14

В Пензе перевозчик отказался от работы на маршруте № 34. 21 августа от него поступило соответствующее заявление в региональный минстрой.

Дело в том, что с 8-го числа в городе запустили автобусы № 134, которые практически полностью дублируют схему 34-х.

Расхождение в том, что с ул. Зеленодольской они поворачивают не на Мереняшева, а на участок дороги вдоль поселка Яблони Парк. Эта территория относится к п. Мичуринскому, поэтому маршрут считается межмуниципальным.

Когда автобусы начали курсировать, маршрутки исчезли, и жители улицы Мереняшева стали испытывать неудобства. Один из пользователей пожаловался на ситуацию в группе минстроя во «ВКонтакте».

Представитель ведомства сообщил, что министерство выдало перевозчику предостережение по факту неудовлетворительной работы микроавтобусов № 34, в котором речь шла о недопустимости нарушения расписания.

«После этого поступило заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства об осуществлении перевозок по данному муниципальному маршруту. Министерством будет инициирован открытый конкурс на право осуществления пассажирских перевозок по маршруту», - говорится в ответе.