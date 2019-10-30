30.10.2019 | 12:34

В Пензе жители Зари не сдерживают негодования, говоря в соцсети «ВКонтакте» о проблемах с транспортным сообщением между центром города и их микрорайоном.

«Утром не уедешь, вечером не доберешься! Даже с полуторагодовалым ребенком на сажают, а про мам с большими колясками вообще молчу. Добирайтесь как хотите», - возмутилась пензячка.

На снимке можно увидеть набитую битком маршрутку № 25. По словам местных жителей, такая картина наблюдается регулярно на каждой остановке.

«Я сегодня маршрутку ждала с 21:30 до 22:13. Какого …? Говорили, что вечером будут ходить каждые 10 минут», «Безобразие вообще!», «Надо увеличивать маршрутки в ночь!», «Куда смотрят управление транспорта и связи и ГИБДД?» - откликнулись на пост жители микрорайона.

Фото Хелены Матвеевой, vk.com/podslushano.zarya.