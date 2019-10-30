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Глас народа | Жители Зари о микрорайоне: Утром не уедешь, вечером не доберешься

30.10.2019|12:34
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В Пензе жители Зари не сдерживают негодования, говоря в соцсети «ВКонтакте» о проблемах с транспортным сообщением между центром города и их микрорайоном.

«Утром не уедешь, вечером не доберешься! Даже с полуторагодовалым ребенком на сажают, а про мам с большими колясками вообще молчу. Добирайтесь как хотите», - возмутилась пензячка.

На снимке можно увидеть набитую битком маршрутку № 25. По словам местных жителей, такая картина наблюдается регулярно на каждой остановке.

«Я сегодня маршрутку ждала с 21:30 до 22:13. Какого …? Говорили, что вечером будут ходить каждые 10 минут», «Безобразие вообще!», «Надо увеличивать маршрутки в ночь!», «Куда смотрят управление транспорта и связи и ГИБДД?» - откликнулись на пост жители микрорайона.

Фото Хелены Матвеевой, vk.com/podslushano.zarya.

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Гость|30.10.2019 12:50|

Это левая микина пасаны!

Гость|30.10.2019 12:57|

Не микрорайон, а гетто, куда переселили бесправных.

Гость|30.10.2019 13:03|

Вы за это голосовали.Вы согласились туда переехать.Какие ещё у вас вопросы?

Гость|30.10.2019 13:05|

Это же гетто. Там так все и должно быть!

Гость|30.10.2019 13:08|

penzainform.ru писал(a):

Надо увеличивать маршрутки в ночь
Маршрутки не резиновые, не растягиваются.

Гость|30.10.2019 13:08|

Гость писал(a):

Вы за это голосовали.Вы согласились туда переехать.Какие ещё у вас вопросы?
Вопросы были и будут, это жизнь. А вот к тебе вопросов нет, потому что ты глупа как пробка.

Имя: Гость
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