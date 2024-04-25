Священник рассказал, чем нельзя украшать пасхальные яйца

25.04.2024 | 14:30

В этом году православные христиане отметят главный праздник - Светлое Христово Воскресение, или Пасху, 5 мая. К этому дню принято красить яйца. О том, откуда взялась такая традиция и какие правила следует соблюдать, Life.ru рассказал священник Русской православной церкви Владислав Береговой.

По его словам, обычай связан с преданием о том, что Мария Магдалина, проповедуя Евангелие, сказала римскому императору Тиберию, что Христос воскрес. Тот возразил, что умерший человек не может воскреснуть, как яйцо не может в эту минуту стать красным. И тут же яйцо покраснело. Поэтому христиане красят яйца в красный цвет, символизирующий страдания Христа, его кровь и воскрешение.

Позже стали использовать другие цвета, а также украшать яйца узорами и картинками, несущими глубокий сакральный смысл.

Священнослужитель отметил, что нет ничего предосудительного в том, чтобы украшать яйца - это можно делать даже золотом, как изделия легендарного ювелира.

«Мы знаем, что пасхальное яйцо стало символом Фаберже. Каждый год в подарок императорской фамилии они делали на заказ совершенно удивительные пасхальные яйца. Если кто-то обладает такими средствами, что может у современных ювелиров заказать нечто подобное, то пожалуйста. Церковь ничего против не имеет», - рассказал священник.

Владислав Береговой призвал украшать яйца вместе с детьми - этот процесс позволит разгуляться фантазии, и в этом нет ничего плохого.

Тем не менее есть украшения, которые использовать не следует. Это термонаклейки с изображением храмов и икон. Обычно они срезаются, а для верующего разрезанная икона или крест на храме - кощунство.

«Ты будешь иконы разрезать? Потом кресты будешь в мусор выкидывать? Это все непросто. Поэтому если увидите, что наклейки продаются с изображением священных символов, то их не покупайте. А купите наклейки с традиционными русскими узорами под хохлому или еще какими-нибудь - это пожалуйста», - посоветовал священник.

Он напомнил, что скорлупа не является святыней, поэтому ее можно спокойно выкидывать.