Пензенцам раздадут более 40 000 георгиевских ленточек

25.04.2024 | 09:32

В среду, 24 апреля, в Пензенской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ко Дню Победы жителям региона раздадут в общей сложности более 40 000 таких символов воинской славы.

В Пензе в первый день акции, которая проводилась с 16:00 до 18:00 в районе сквера Дениса Давыдова на улице Московской, волонтеры вручили около 1 500 ленточек.

«Пензенцам также предложили ответить на несколько вопросов, связанных с символом Победы, и вручили памятки о правильном ношении ленты», - рассказали в многофункциональном молодежном центре.

Всех призвали уважительно относиться к атрибутам Дня Победы.

По данным портала георгиевскаяленточка.рф, разместить ее можно тремя способами: на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки). Важно проследить, чтобы лента не трепалась на ветру, а была бережно подколота булавкой либо приметана ниткой.

«Не следует носить ее на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах, животных и снаружи автомобилей! Запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленту необходимо заменить на новую, которую можно получить у волонтера!» - отмечается на портале.

В декабре 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. Ее приравняли к символам воинской славы России и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти: во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов.

За осквернение предусмотрен штраф в размере до трех миллионов рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.