Сетевое издание|18+|Четверг|25 апр 2024|13:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцам раздадут более 40 000 георгиевских ленточек

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В среду, 24 апреля, в Пензенской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ко Дню Победы жителям региона раздадут в общей сложности более 40 000 таких символов воинской славы.

В Пензе в первый день акции, которая проводилась с 16:00 до 18:00 в районе сквера Дениса Давыдова на улице Московской, волонтеры вручили около 1 500 ленточек.

Пензенцам раздадут более 40 000 георгиевских ленточек

«Пензенцам также предложили ответить на несколько вопросов, связанных с символом Победы, и вручили памятки о правильном ношении ленты», - рассказали в многофункциональном молодежном центре.

Всех призвали уважительно относиться к атрибутам Дня Победы.

Пензенцам раздадут более 40 000 георгиевских ленточек

По данным портала георгиевскаяленточка.рф, разместить ее можно тремя способами: на груди в районе сердца, на плече или воротнике рубашки (блузы, куртки). Важно проследить, чтобы лента не трепалась на ветру, а была бережно подколота булавкой либо приметана ниткой.

«Не следует носить ее на теле ниже уровня локтя, на аксессуарах, животных и снаружи автомобилей! Запачканную, рваную и потерявшую опрятный вид ленту необходимо заменить на новую, которую можно получить у волонтера!» - отмечается на портале.

В декабре 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании за осквернение георгиевской ленты. Ее приравняли к символам воинской славы России и разрешили использовать только в целях, связанных с сохранением исторической памяти: во время празднования Дня Победы, на патриотических праздниках, на мероприятиях в честь увековечивания памяти погибших воинов.

За осквернение предусмотрен штраф в размере до трех миллионов рублей, максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или в интернете, наказываются штрафом в размере от двух до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного ММЦ
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте