28.10.2019 | 10:01

В понедельник, 28 октября, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил начать подготовку к Новому году.

«Есть традиционный перечень мероприятий, которые нужно сделать. Это большая организационная работа: культурно-массовые мероприятия, новогодние елки, подарки для детей из малообеспеченных семей - чтобы ни одного ребенка мы не забыли», - перечислил глава региона.

Также речь зашла о новогоднем оформлении улиц, офисов, торговых центров, заводов, организаций.

«В Москве уже в октябре елочки стоят, оформление идет. Подключайтесь!» - призвал губернатор подчиненных, подчеркнув, что недопустимо «опомниться 20 декабря».

Пока чиновники только обсуждают подготовку, обычные пензенцы уже начали действовать. 23 октября на улице Кулакова появилось хвойное дерево с разноцветными шарами. 25 октября очередной шедевр был замечен на улице Чехова.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать после 4 ноября. Она должна засиять огнями к 1 декабря. К тому же времени во всем городе заблистают гирлянды и специальные консоли.