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Общество | Иван Белозерцев: В Москве уже в октябре елочки стоят. Подключайтесь!

28.10.2019|10:01
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В понедельник, 28 октября, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев поручил начать подготовку к Новому году.

«Есть традиционный перечень мероприятий, которые нужно сделать. Это большая организационная работа: культурно-массовые мероприятия, новогодние елки, подарки для детей из малообеспеченных семей - чтобы ни одного ребенка мы не забыли», - перечислил глава региона.

Также речь зашла о новогоднем оформлении улиц, офисов, торговых центров, заводов, организаций.

«В Москве уже в октябре елочки стоят, оформление идет. Подключайтесь!» - призвал губернатор подчиненных, подчеркнув, что недопустимо «опомниться 20 декабря».

Пока чиновники только обсуждают подготовку, обычные пензенцы уже начали действовать. 23 октября на улице Кулакова появилось хвойное дерево с разноцветными шарами. 25 октября очередной шедевр был замечен на улице Чехова.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать после 4 ноября. Она должна засиять огнями к 1 декабря. К тому же времени во всем городе заблистают гирлянды и специальные консоли.

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Гость|28.10.2019 10:21|

ЗАЧЕМ? Понедельник?

Гость|28.10.2019 10:28|

И новый год раньше обычного отметить:))))

Гость|28.10.2019 10:32|

а снег завезут?

Гость|28.10.2019 10:34|

Мжт масленицу и пасху сразу отметим?

В Москве так делают. И там 2021год:))

Гость|28.10.2019 10:37|

Жизненный ответ на вопрос " Ёлочка мне нравится ?"

Гость|28.10.2019 10:38|

Задумка неплохая, но надо хотя бы снега дождаться, а то даже не холодно совсем!

Гость|28.10.2019 10:39|

Давайте их ставить .... 1-го сентября - аЧО!?

Гость|28.10.2019 10:44|

Эти понедельники,взять бы и отменить...

Гость|28.10.2019 10:47|

Гость писал(a):

а снег завезут?
Да.Вместе с песко-соляной смесью.

Гость|28.10.2019 10:47|

Только бы делом не заниматься!

Гость|28.10.2019 10:48|

Поехал ка я в Ленту.Затариваться.Подготавливаться.

Гость|28.10.2019 10:48|

Зампреду Кувайцеву поручат подготовку к Новому году? Тогда он вообще никогда не наступит.

Имя: Гость
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