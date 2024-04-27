Названы рабочие и выходные дни в загсах Пензенской области

27.04.2024 | 11:13

В Министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области рассказали, как будут работать отделы ЗАГС в связи Праздником весны и труда.

Воскресенье, 28 апреля, - выходной день.

Понедельник, 29-е, - выходной день. Исключением станет отдел на Шмидта, 4, в Пензе. Он будет работать с 9:00 до 18:00.

Во вторник, 30 апреля, работают все отделы ЗАГС, однако следует помнить, что день предпраздничный, поэтому продолжительность работы сокращена на 1 час.

Так, в Пензе, Каменке и Каменском районе, Сердобске и Сердобском районе, Кузнецке и Кузнецком районе учреждения будут открыты с 9:00 до 17:00.

В Башмаковском, Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Камешкирском, Колышлейском, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском районах прийти в загс можно будет с 8:00 до 16:00.

1 мая будет нерабочим праздничным днем, а 2-го все отделы работают по обычному графику.