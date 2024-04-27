Опубликован график работы медицинских учреждений в Кузнецке

27.04.2024 | 10:26

Администрация Кузнецка опубликовала расписание работы учреждений здравоохранения в майские праздники.

28 апреля с 8:00 до 14:00 можно получить неотложную помощь в поликлинике № 1 по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой.

29, 30 апреля, 4, 10, 11 мая с 8:00 до 14:00 все поликлиники будут работать в режиме субботы.

Выписка лекарств, оформление листков нетрудоспособности и свидетельств о смерти, работа кабинета неотложной помощи запланированы с 8:00 до 14:00 по следующему графику:

- 1 мая - поликлиники № 2 и 4,

- 5 мая - поликлиника № 3;

- 9 мая - поликлиники № 1 и 4;

- 12 мая – поликлиника № 2.

2, 3, 6, 7, 8 мая все поликлиники станут работать в обычном режиме с 8:00 до 19:00.

Хирурги-травматологи будут вести прием 29, 30 апреля, 4, 10, 11 мая с 8:00 до 14:00 в поликлинике № 2.

Прививочные кабинеты действуют в соответствии с записью на портале ЕПГУ и регистратурах. Также 29 апреля не прекратит работать прививочный кабинет в поликлинике № 2 для обследования пациентов при помещении в дневной стационар ЦАОП.

В детской поликлинике на Рабочей, 346а, 29, 30 апреля, 4, 10, 11 мая с 8:00 до 14:00 останется открытым кабинет неотложной помощи, там же можно оформить листки нетрудоспособности. Неотложная помощь на дому будут оказывать с 8:00 до 13:00 по вызовам, принятым контакт-центром или регистратурой. 28 апреля, 1, 5, 9, 12 мая - выходные дни.

В детских поликлиниках на Осипенко, 50, и Белинского, 13, выходные дни - 28, 29, 30 апреля, 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12 мая.

ПЦР-лаборатория будет принимать биологический материал и проводить исследования 29 апреля и 10 мая.

В женской консультации прием дежурного акушера-гинеколога пройдет 29 апреля, 4, 11 мая с 8:00 до 14:00.

В Кузнецкой межрайонной стоматологической поликлинике дежурный врач примет пациентов с 8:00 до 14:00 28 апреля, 1, 9 и 12 мая; дежурная бригада - 29, 30 апреля, 10, 11 и 14 мая.