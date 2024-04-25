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Общество

В майские праздники охранять порядок будут более 2 000 человек

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Полицейские, росгвардейцы и общественники готовы следить за порядком на улицах во время празднования Дня Весны и Труда и 9 Мая на территории Пензенской области. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

1 мая 36 торжественных мероприятий пройдут в 31 населенном пункте. В них примут участие около 6 000 человек.

В майские праздники охранять порядок будут более 2 000 человек

«К обеспечению правопорядка будет привлечено более 100 сотрудников органов внутренних дел, 16 - Росгвардии, и около 100 представителей общественных объединений правоохранительной направленности», - сообщил заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области Анатолий Огурцов.

В майские праздники охранять порядок будут более 2 000 человек

День Победы планируют отмечать в 91 населенном пункте. 146 мероприятий посетят около 165 000 человек. На охрану выйдут 1 523 полицейских и более 600 общественников.

В майские праздники охранять порядок будут более 2 000 человек

«Уважаемые жители! Соблюдайте правила поведения в общественных местах и на улицах, проявляйте уважение к окружающим, особенно к пожилым людям и ветеранам, а также будьте внимательными к сохранности личного имущества. С вашей помощью и поддержкой мы обеспечим порядок и безопасность в праздничные дни», - обратился к гражданам Анатолий Огурцов.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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