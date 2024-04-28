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Из жизни

Пензенцам напомнили о важном действии с вербными веточками

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В воскресенье, 28 апреля, жители Пензенской области отмечают Вербное воскресенье. Это переходящий религиозный праздник за неделю до Пасхи.

В этот день рекомендуется посетить храм и освятить вербу, если этого не получилось сделать накануне. Веточки нужно хранить весь год, до следующего Вербного воскресенья, а затем сжечь или закопать в землю.

После службы в церкви разрешено отпраздновать в семейном кругу, но шумные застолья запрещены.

«Также считается, что утром после торжественной службы нужно несильно ударить вербными веточками домочадцев, чтобы они оставались здоровыми и счастливыми», - пишет издание «Известия».

Мнение о том, что в Вербное воскресенье нельзя работать, ошибочно. Как отметили священнослужители, повседневные дела не запрещены, если не отодвигают на второй план духовный смысл праздника.

«Помимо этого, в день торжества не рекомендуется сквернословить, вступать в конфликты, предаваться мирским развлечениям. Лучше посвятить свободное время общению с близкими, волонтерству или чтению духовной литературы», - напомнили «Известия».

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