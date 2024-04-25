Жителей Пензенской области ждет еще один выходной в мае

25.04.2024 | 13:14

Жителей Пензенской области, сотрудников бюджетных организаций, помимо приуроченных к майским праздникам выходных, ждет еще один нерабочий день. На 14-е число в 2024 году приходится Радоница.

Это день особого поминовения усопших, когда люди стремятся посетить кладбища, чтобы навестить могилы умерших родственников и близких.

Радоница привязана к Пасхе (в 2024-м она выпадает на 5 мая) и отмечается во вторник второй недели после Воскресения Христова.

В Пензенской области день особого поминовения усопших официально объявлен нерабочим.

В 2015 году соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Заксобра губернатором Василием Бочкаревым в связи с обращением митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима. Законодатели поддержали инициативу.