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Общество | Проезд в маршрутке № 30 подорожает с 1 ноября

29.10.2019|17:50
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С 1 ноября стоимость проезда во всех маршрутках частных перевозчиков сравняется и составит 27 рублей. Одной из последних о повышении заявила компания, обслуживающая только № 30.

Автобус наиболее популярен у студентов, которым приходится добираться до вуза из Арбекова и Терновки. В утренние и вечерние часы недостатка в пассажирах нет.

Те, кто уже прочитал объявления в салонах об изменениях, выливают негатив на водителей.

«Реагируют. Очень много недовольства», - отметил водитель маршрутки № 30 Алексей.

В конце июля перевозчик планировал брать с пассажиров за поездку 26 рублей.

«Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась женщина.

Но от этого шага впоследствии отказались. 10 октября во время комиссионного рассмотрения дела по фактам нарушения антимонопольного законодательства, представитель компании заявил, что организация пока взяла тайм-аут.

««Меркурий-Авто-6» имел намерение о повышении, но не сделал этого», - сообщил представитель компании-перевозчика.

К концу месяца ценовая политика поменялась. Держит прежний тариф только муниципальное транспортное предприятие: прежние расценки действуют в маршрутках № 25 и 40.

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