23.07.2019 | 15:34

Пензенцам придется поломать голову над тем, сколько денег отдать в том или ином автобусе малой вместимости. Так, например, с 29 июля в маршрутке № 30 с людей будут брать на три рубля больше, чем прежде.

Водители и пассажиры качают головой. Многие горожане такую ценовую политику пензенских компаний-перевозчиков считают по крайней мере странной.

«Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась женщина.

Да и сами водители говорят, что разброс цен в маршрутных такси в зависимости от номера вызовет большие неудобства не только у тех, кого везут, но и у тех, кто везет.

Придется рулить, собирать деньги и еще каждому второму пассажиру озвучивать стоимость предоставляемой услуги, даже если весь салон увешать объявлениями с указанием цены.

В 149-й маршрутке стоимость билета тоже выросла, теперь она составляет 25 рублей по городу и 27 с заездом в Спутник. Как здесь не запутаться? Правда, некоторых горожан неразбериха с ценой в общественном транспорте мало волнует.

«Какой там проезд? У нас денег нет, а если есть, то нам какая разница, хоть 23, хоть 33. У кого денег нет - их и не будет», - рассказала пенсионерка.

По-прежнему самым дешевым в Пензе остается самый экологичный транспорт. Троллейбусы возят людей по 20 рублей, и эту цену поднимать пока не собираются.