Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|23 июл 2019|18:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |
  70.75  |  $  63.37
 

Общество | В Пензе пассажиры путаются из-за разной стоимости проезда

23.07.2019|15:34
Печать

Пензенцам придется поломать голову над тем, сколько денег отдать в том или ином автобусе малой вместимости. Так, например, с 29 июля в маршрутке № 30 с людей будут брать на три рубля больше, чем прежде.

Водители и пассажиры качают головой. Многие горожане такую ценовую политику пензенских компаний-перевозчиков считают по крайней мере странной.

«Заходишь и не знаешь, какую сумму готовить: 23, 26, 27, 25?» - возмутилась женщина.

Да и сами водители говорят, что разброс цен в маршрутных такси в зависимости от номера вызовет большие неудобства не только у тех, кого везут, но и у тех, кто везет.

Придется рулить, собирать деньги и еще каждому второму пассажиру озвучивать стоимость предоставляемой услуги, даже если весь салон увешать объявлениями с указанием цены.

В 149-й маршрутке стоимость билета тоже выросла, теперь она составляет 25 рублей по городу и 27 с заездом в Спутник. Как здесь не запутаться? Правда, некоторых горожан неразбериха с ценой в общественном транспорте мало волнует.

«Какой там проезд? У нас денег нет, а если есть, то нам какая разница, хоть 23, хоть 33. У кого денег нет - их и не будет», - рассказала пенсионерка.

По-прежнему самым дешевым в Пензе остается самый экологичный транспорт. Троллейбусы возят людей по 20 рублей, и эту цену поднимать пока не собираются.

0
0
0
0
 
Гость|23.07.2019 18:47|

Был бы КУЗМИЧ одним днём бы все решил,не как этот баклан.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!