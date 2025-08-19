Проезд в транспорте может стать бесплатным для всех школьников

19.08.2025 | 08:23

В Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для всех школьников. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Сейчас льготу предоставляют детям-сиротам, а также школьникам из многодетных семей. Авторы законопроекта предложили распространить меру социальной поддержки на всех учащихся.

Бесплатным проезд захотели сделать во всех видах общественного транспорта, кроме маршрутного такси.

«Предполагается, что подобное предложение положительно скажется на социальном положении обучающихся, а также оптимизирует и адаптирует законодательство об образовании под общественные реалии», - говорится в пояснительной записке.

Ранее в России ввели 50%-ю скидку на проезд в железнодорожном транспорте детям от 10 до 17 лет включительно. Льгота действует весь год. Для ее получения не требуется справка из образовательного учреждения.