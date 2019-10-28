28.10.2019 | 09:42

В Заречном начали готовиться к Новому году. На площади возле дворца культуры «Современник» уже монтируют каркас праздничной елки.

Череда мероприятий, посвященных наступлению 2020-го, начнется уже в ноябре. В первую очередь зареченцам предложили принять участие в конкурсе.

«Предпраздничный сезон начнется 18 ноября, когда в России отметят день рождения Деда Мороза. У жителей Заречного есть возможность поздравить новогоднего волшебника и даже сделать для него подарок своими руками», - сообщает портал «Город Z».

По словам начальника культурно-досугового отдела ДК «Современник» Заречного Юлии Гарнаевой, люди уже сейчас оставляют заявки на участие в конкурсе.

«Конечно, Дедушка каждого вознаградит по достоинству», - пообещала Юлия Гарнаева.

Работы будут представлены на выставке. Итоги конкурса «Подарок Деду Морозу» подведут 16 ноября в ДК «Современник».

В Пензе первые новогодние елки уже нарядили. 23 октября на улице Кулакова появилось хвойное дерево с разноцветными шарами. 25 октября очередной шедевр был замечен на улице Чехова.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать после 4 ноября. Она должна засиять огнями к 1 декабря. К тому же времени во всем городе заблистают гирлянды и специальные консоли.