23.10.2019 | 17:27

Пензенцы как могут приближают наступление новогодних праздников. Так, на улице Кулакова яркие шарики появились на маленькой елке, выросшей на газоне у проезжей части.

Фото наряженной красавицы в среду, 23 октября, разместила в социальной сети Instagram горожанка Галина.

«Это они поспешили. До декабря не простоит», - выразил опасения комментатор. Ему ответили, что елка, конечно, останется на месте, а вот украшения на ней – вряд ли.

Один пользователь предположил, что шарики на дереве могли сохраниться с прошлого года.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать 4 ноября. Основным местом зимнего отдыха горожан по традиции сделают площадь Ленина, а на Фонтанной площади планируют залить каток.