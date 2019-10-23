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Общество | На улице Кулакова в Пензе уже появилась новогодняя елка

23.10.2019|17:27
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Пензенцы как могут приближают наступление новогодних праздников. Так, на улице Кулакова яркие шарики появились на маленькой елке, выросшей на газоне у проезжей части.

Фото наряженной красавицы в среду, 23 октября, разместила в социальной сети Instagram горожанка Галина.

«Это они поспешили. До декабря не простоит», - выразил опасения комментатор. Ему ответили, что елка, конечно, останется на месте, а вот украшения на ней – вряд ли.

Один пользователь предположил, что шарики на дереве могли сохраниться с прошлого года.

Главную новогоднюю елку в областном центре начнут монтировать 4 ноября. Основным местом зимнего отдыха горожан по традиции сделают площадь Ленина, а на Фонтанной площади планируют залить каток.

Источник — фото ___zleen___, instagram.com/penza_info58
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