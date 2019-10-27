27.10.2019 | 13:55

В 6-м микрорайоне Арбекова завершается строительство школы. Ход работ проверил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов в воскресенье, 27 октября.

В настоящий момент специалисты занимаются внутренними работами: устанавливают межкомнатные двери, кладут на пол керамогранитную плитку и монтируют подвесные потолки. Также продолжается благоустройство территории будущей школы, в частности строители делают основания под спортивные площадки. Кроме того, у учреждения будет свой футбольный стадион.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся без отставания от графика. Сдать объект планируют в декабре 2019 года.

«Несмотря на выходной день, рабочие есть на объекте. Сейчас главная задача – максимально использовать погодные условия, в особенности в части благоустройства территории», - отметил Магомед Агамагомедов.

Чиновник также проверил ход строительства другой школы, которую начали возводить в «Эко-квартале». Сейчас на объекте проходят работы по устройству свайного фундамента и ростверков. Учреждение планируется сдать в августе 2020 года.