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Общество | Школу в 6-м микрорайоне Арбекова планируют сдать в срок

27.10.2019|13:55
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В 6-м микрорайоне Арбекова завершается строительство школы. Ход работ проверил заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов в воскресенье, 27 октября.

В настоящий момент специалисты занимаются внутренними работами: устанавливают межкомнатные двери, кладут на пол керамогранитную плитку и монтируют подвесные потолки. Также продолжается благоустройство территории будущей школы, в частности строители делают основания под спортивные площадки. Кроме того, у учреждения будет свой футбольный стадион.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы ведутся без отставания от графика. Сдать объект планируют в декабре 2019 года.

«Несмотря на выходной день, рабочие есть на объекте. Сейчас главная задача – максимально использовать погодные условия, в особенности в части благоустройства территории», - отметил Магомед Агамагомедов.

Чиновник также проверил ход строительства другой школы, которую начали возводить в «Эко-квартале». Сейчас на объекте проходят работы по устройству свайного фундамента и ростверков. Учреждение планируется сдать в августе 2020 года.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|27.10.2019 14:12|

Агит пункты всегда в срок сдают, где ещё за Единую Россию голосовать.

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