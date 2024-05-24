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Город

Архитектор назвал преимущества урбан-квартала Svoboda в Пензе

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Строительная группа «Рисан» возводит в центре Пензы урбан-квартал Svoboda. Об архитектурных особенностях проекта рассказал генеральный директор регионального филиала архитектурно-брендинговой компании Devision Андрей Прокин.

Архитектор назвал преимущества урбан-квартала Svoboda в Пензе

Перепад рельефа на улице Революционной составляет около 4 метров, поэтому архитекторы решили поставить дома на общее основание - стилобат. В итоге получилось сделать ровный двухуровневый двор, приподнять дом над уровнем земли и проезжей части, а также разместить подземный паркинг на 171 машину.

Архитектор заверил, что, несмотря на расположение в центре, во дворе будет тихо и спокойно.

«Двор квартала сформирован контуром жилых секций и коммерческих помещений на первых этажах, что позволяет сформировать комфортную акустическую обстановку и приватность. Также, чтобы оградить жильцов от шума, зона активных игр принципиально расположена на нижнем уровне», - пояснил он.

Дом стоит так, что хорошо просматривается с близлежащих улиц, причем выглядит с каждой стороны по-разному - применены разные цвета и фактуры. Например, у второй и третьей секций квартала - вентилируемый фасад с облицовкой клинкерной плиткой, а «корона» здания отделана композитным материалом, имитирующим кортеновскую сталь, чтобы показать ее эстетичный цвет, но не пачкать одежду жителей.

Архитектор назвал преимущества урбан-квартала Svoboda в Пензе

«Все объединено блоком первого этажа, выполненного сплошным витражным остеклением, которое разрезается колоннами со скруглением. Этот прием контрастных форм позволяет создать яркий образ», - отметил Андрей Прокин.

Кстати, в мае урбан-квартал Svoboda занял четвертое место в стране в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам среди многоэтажных домов бизнес-класса.

И без того высокие показатели удалось улучшить в том числе благодаря обновлению официального сайта «Рисана». Эксперты ресурса считают преимуществом клиентского сервиса возможность посмотреть цены онлайн.

Попробовать новый функционал и выбрать планировку в одном из лучших жилых комплексов страны можно на risan-penza.ru.

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