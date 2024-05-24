Архитектор назвал преимущества урбан-квартала Svoboda в Пензе

24.05.2024 | 11:55

Строительная группа «Рисан» возводит в центре Пензы урбан-квартал Svoboda. Об архитектурных особенностях проекта рассказал генеральный директор регионального филиала архитектурно-брендинговой компании Devision Андрей Прокин.

Перепад рельефа на улице Революционной составляет около 4 метров, поэтому архитекторы решили поставить дома на общее основание - стилобат. В итоге получилось сделать ровный двухуровневый двор, приподнять дом над уровнем земли и проезжей части, а также разместить подземный паркинг на 171 машину.

Архитектор заверил, что, несмотря на расположение в центре, во дворе будет тихо и спокойно.

«Двор квартала сформирован контуром жилых секций и коммерческих помещений на первых этажах, что позволяет сформировать комфортную акустическую обстановку и приватность. Также, чтобы оградить жильцов от шума, зона активных игр принципиально расположена на нижнем уровне», - пояснил он.

Дом стоит так, что хорошо просматривается с близлежащих улиц, причем выглядит с каждой стороны по-разному - применены разные цвета и фактуры. Например, у второй и третьей секций квартала - вентилируемый фасад с облицовкой клинкерной плиткой, а «корона» здания отделана композитным материалом, имитирующим кортеновскую сталь, чтобы показать ее эстетичный цвет, но не пачкать одежду жителей.

«Все объединено блоком первого этажа, выполненного сплошным витражным остеклением, которое разрезается колоннами со скруглением. Этот прием контрастных форм позволяет создать яркий образ», - отметил Андрей Прокин.

Кстати, в мае урбан-квартал Svoboda занял четвертое место в стране в рейтинге портала ЕРЗ.РФ по потребительским качествам среди многоэтажных домов бизнес-класса.

И без того высокие показатели удалось улучшить в том числе благодаря обновлению официального сайта «Рисана». Эксперты ресурса считают преимуществом клиентского сервиса возможность посмотреть цены онлайн.

Попробовать новый функционал и выбрать планировку в одном из лучших жилых комплексов страны можно на risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». ИНН 5836654615.