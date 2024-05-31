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Криминал

В Пензе бригадир обворовал стройку на полмиллиона рублей

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В Пензе 33-летний бригадир украл инструменты у строительной компании и сдал их в ломбард. Ущерб составил около полумиллиона рублей.

Преступление совершено на одном из объектов в Первомайском районе. Представители компании сообщили полицейским, что из бытовки на территории стройки пропало имущество.

В Пензе бригадир обворовал стройку на полмиллиона рублей

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, полицейские опросили возможных свидетелей и очевидцев. Был установлен подозреваемый», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

Мужчина признал вину. Он рассказал, что инструменты продал, а деньги потратил на личные нужды. В настоящее время бригадир выкупил большую часть украденного и вернул владельцу.

В Пензе бригадир обворовал стройку на полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело. Вору грозит до 6 лет лишения свободы. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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