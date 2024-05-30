Holms от «Рисана» - № 1 среди элитных многоэтажных домов России

30.05.2024 | 09:00

Резиденция Holms от строительной группы «Рисан» в Пензе заняла первое место в рейтинге ТОП ЖК России среди многоэтажных домов элитного сегмента. Таковы результаты майского рейтинга, представленного на портале «Единый ресурс застройщиков».

В общем рейтинге всех новостроек Российской Федерации, в которых ведутся продажи, Holms занимает в мае 12-е место, а в Пензенской области - первое.

Строительная группа «Рисан» намерена ввести свой первый дом премиум-класса в эксплуатацию с опережением графика: вместо III квартала 2025 года - в конце 2024-го. На начало мая его готовность составляла 81%.

Разновысотные башни уже стали частью пейзажа на Западной Поляне. Их гармоничный силуэт возвышается над огромным зеленым массивом Олимпийской аллеи. Чтобы подчеркнуть природное соседство, во дворе нет ни одного метра асфальта, лишь плитка или озелененные участки. Наиболее востребованные пешеходные дорожки будут подогреваться в холодное время, чтобы избежать образования наледи и сократить использование реагентов.

Входная зона с возможностью въезда на машине под крышу напомнит об отдыхе в лучших отелях. Дополнит это ощущение центральное кондиционирование. Устанавливать оборудование не нужно, об охлаждении квартиры в жару позаботились уже на этапе проектирования. Обслуживание тоже возьмут на себя специалисты «Рисана».

Великолепный сервис - отличительная особенность Holms Residence, возможно даже более значимая, чем технологичность и камерность. Чтобы его обеспечить, девелоперу пришлось создать новую компанию «Рисан Ассистент».

Консьерж-сервис будет предоставлять более 20 услуг с учетом запроса резидентов, включая профессиональный клининг, прием корреспонденции, организацию мероприятий в зале для частных вечеринок и тренировок в спортивном клубе.

Кроме того, «Рисан Ассистент» возьмет на себя организацию событий для резидентов, например вечеров в огромном парадном лобби. Напитки из бара, мягкие зоны отдыха с биокаминами, эстетичное освещение и, главное, живая музыка, ведь украшением лобби станет рояль.

Узнать больше о Holms Residence можно на персональной консультации с экспертом по продажам «Рисана», запись по телефону 51-51-51. Ознакомиться с доступными лотами и ценами самостоятельно можно в любое время на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

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