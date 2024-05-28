«Территория жизни»: как получить от застройщика миллион на ремонт

28.05.2024 | 15:19

Ремонт квартиры в новостройке - затратное дело. Зачастую будущие новоселы берут потребительский кредит, чтобы подготовить купленные квадратные метры к жизни. А заем с высоким процентом - это серьезная нагрузка на семейный бюджет, особенно если еще и оформлена ипотека. К тому же после ремонта понадобятся мебель, бытовая техника и прочее.

Решение проблемы предлагает группа компаний «Территория жизни». При покупке квартиры в «Доме у школы» в «Арбековской заставе» * можно воспользоваться акцией.

«Компания предоставляет миллион рублей - сумму, которая покроет значительную часть расходов на отделку, мебель и бытовую технику. Вы экономите и деньги, и время - акция распространяется на сданные квартиры во второй очереди «Дома у школы». Ремонт можно начать сразу после оформления договора. Средства направляются на расчетный счет клиента. Сразу можно приступать к отделочным работам и приобретать в квартиру все необходимое», - рассказала коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Также есть шанс оформить сделку на выгодных условиях со ставкой 6% годовых **. Это одно из лучших предложений на рынке недвижимости.

На что можно потратить миллион от застройщика:

- на ремонтные работы;

- на покупку бытовой техники;

- на приобретение предметов будущего интерьера.

Квартиры в «Доме у школы» сдаются с предчистовой отделкой. В нее входят:

- стяжка пола;

- электроразводка;

- установленные розетки и выключатели;

- радиаторы отопления;

- готовые сети водоснабжения.

В каком стиле оформить свой дом (минимализм, хай-тек, сканди или проверенная временем классика), клиент решит сам.

«Дом у школы» построен с учетом современных стандартов. Монолитно-каркасное строительство, дополнительное утепление фасада здания, энергосберегающие технологии - все это делает жизнь комфортной и уютной.

«Взяли хорошую, просторную трешку. После ремонта переедем сюда с двумя детьми. Думали долго, решили брать в «Арбековской заставе». Рядом - вся нужная инфраструктура. И самое важное - близко школа и детский сад», - поделилась впечатлениями новосел Елена.

В «Доме у школы» представлены продуманные классические планировки. Неотъемлемые черты - просторные коридор и кухня, высокие потолки и большие окна, из которых открывается панорама на город и Арбековский лес.

«Дом у школы» имеет хорошее расположение, все необходимое для семей с детьми находится в шаговой доступности: современная школа № 78 им. В. А. Глазунова, спортивный комплекс «Хрустальный», детский сад, стадион и волейбольные площадки.

Застройщик позаботился и о коммерции - на первых этажах зданий размещены магазины, аптеки, салоны красоты. Для самых маленьких жителей открыт православный клуб раннего развития «Колокольчик». Рядом располагается храм Адриана и Наталии.

«Территория жизни» не останавливается и продолжает совершенствовать инфраструктуру микрорайона. Идут работы по организации площадки на 90 дополнительных парковочных мест. Строится пешеходный бульвар, который станет местом притяжения жителей всего ЖК «Арбековская застава». Большим преимуществом является транспортная инфраструктура - хорошие дороги и остановки, скоро завершится строительство развязки на М-5.

Оставить заявку и получить миллион на ремонт новой квартиры можно здесь. Подробности о других акциях следует уточнить на сайте территорияжизни.рф или по номеру телефона 203-000.

* В рамках акции при покупке 3-комнатной квартиры, расположенной по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 6 (2-й этап строительства, введен в эксплуатацию), - клиенту перечисляется сумма не более 1 млн рублей после регистрации договора уступки и внесения всей суммы заключенного договора при подписании клиентом отказа от проведения отделочных работ от продавца ООО «Авто Регион сервис» и ООО «ПроСтоКомфорт». Клиенту перечисляется сумма на расчетный счет, указанный в заявлении. Подробности - по телефону 8 (8412) 21-11-30. Срок действия акции - с 17.05.2024 до 31.07.2024.

** Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми предоставляется Банком ВТБ (ПАО) на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья при первоначальном взносе от 20%. Полная стоимость кредита - 6,115- 13,364%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 15 млн руб. Валюта – рубль РФ. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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