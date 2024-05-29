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Общество

Монтаж оборудования в новой школе в Заре обойдется в 40 млн рублей

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На поставку и монтаж технологического оборудования в новой школе, возведенной в Заре, потратят 40 млн 515 тысяч 505 рублей. Закупка у единственного поставщика оформлена в среду, 29 мая.

Заказчиком выступает АО «Пензгорстройзаказчик», средства выделяются из бюджетов трех уровней - городского, областного и федерального.

Все работы должны быть выполнены до 30 июля 2024 года, говорится на портале госзакупок.

Школа в Заре рассчитана на 1 100 мест. На ее строительство направлено более 1 млрд 200 млн рублей. Объект необходимо сдать к 1 сентября.

Здание состоит из 9 трехэтажных блок-секций. Проект включает лифты и широкие лестничные марши для обеспечения комфортного передвижения учащихся. Площадь образовательного учреждения - 22 тыс. кв. м.

В школе будут тренажерный зал, библиотека, зал хореографии, зоны для занятий баскетболом, волейболом, футболом, легкой атлетикой.

Обучение намерены организовать в 1 смену. Школу сделают профильной, с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла.

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