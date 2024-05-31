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Учеба

Половина пензенских выпускников выбрали профильную математику

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В пятницу, 31 мая, школьники в Пензенской области, как и во всей России, будут сдавать ЕГЭ по второму обязательному предмету - математике профильного и базового уровней.

Профильный выбирают те, кому математика нужна для поступления в вуз, здесь максимум - 27 баллов. Остальным достаточно базового, тут ЕГЭ оценивается по 5-балльной шкале, для получения аттестата нужна как минимум тройка.

«Выпускники, получившие на экзамене неудовлетворительный результат, а также завершившие экзамен досрочно по состоянию здоровья либо не явившиеся на экзамен по уважительной причине, подтвержденной документально, смогут пересдать математику на базовом или профильном уровне в резервные дни - 20 и 21 июня», - уточнили в Рособрнадзоре.

В Пензенской области на профильную математику заявились 2 194 выпускника, на базовую - 2 216. У первых продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут, у вторых - 3 часа, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Результаты ЕГЭ базового уровня ребята получат не позднее 14 июня, профильного - не позднее 17-го.

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