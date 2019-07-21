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Общество | Мэр Пензы: Строящаяся в Арбекове школа наполовину готова

21.07.2019|12:44
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Новая школа в шестом микрорайоне Арбекова наполовину построена. Степень ее готовности оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, побывавший на объекте в воскресенье, 21 июля. Об увиденном он рассказал на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что уже возведен каркас здания будущего образовательного учреждения на 800 мест, появились перекрытия между этажами.

«Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений», - перечислил Виктор Кувайцев.

По его словам, параллельно рабочие занимаются подготовкой основания под спортивные площадки. На территории школы должно появиться свое футбольное поле.

«Объект планируем сдать в декабре текущего года», - уточнил глава администрации.

Источник — фото www.facebook.com/VNKuvaitsev
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Гость|21.07.2019 12:57|

На набережную Кувайцев без подготовки не хочет заглянуть?Где рабочие?Третий год набережную мурыжат и всё никак.

Гость|21.07.2019 13:01|

Если там будет филиал 74, то не надо нам такое,не пойдем.

Гость|21.07.2019 13:04|

школа большая будет, новая самое главное с современной мебелью и оборудрованием! побольше б таких строилось

Гость|21.07.2019 13:05|

в пензе много старых щкол еще постройки советских времен... хорошо что строят новые дети должны в школу с удовольствием идти а если она древняя то какое уж там...

Гость|21.07.2019 13:07|

а я очень жду когда колу достроят и введут хочу ребенка туда отдать

Гость|21.07.2019 13:08|

Гость писал(a):

Третий год набережную мурыжат и всё никак.
все по плану там идет уж почти все готово. тока вчера там гулял уже вид нормальный остались последние штрихи там в районе дороги

Гость|21.07.2019 13:14|

говорят школа эта будет супер современной с хорше мебелью и оборудованными классами! жду чтобы убедиться в этом и оведу ребенка туда если все так и есть

Гость|21.07.2019 13:15|

Надеюсь, будет интеллигентный и не старый директор, и коллектив не деревенский в китайском ширпотребе, чтоб не сидели в учительской вповалку и не беседовали о дойке и телках, не отпрашивались на картошку и тп.

Гость|21.07.2019 13:16|

Гость писал(a):

а я очень жду когда колу достроят и введут хочу ребенка туда отдать
да и самой бы немного по учится

Гость|21.07.2019 13:18|

воскресная школа

Гость|21.07.2019 13:19|

Гость писал(a):

а бассейн будет?
так пруд рядом около 6 есть

Гость|21.07.2019 13:21|

Гость писал(a):

Гость|21.07.2019 13:16|

Гость писал(a):

а я очень жду когда колу достроят и введут хочу ребенка туда отдать

да и самой бы немного по учится

Это точно , ПОУЧИТЬСЯ надо)

Гость|21.07.2019 13:43|

И да, брендовая одежда и дорохо-бохато это не значит, что не будет смотреться, как тётистый ширпотреб. Бывает, и часто,молодые шк учитльницы выглядят ровесницами большинства своих коллег, стали такими же...

Гость|21.07.2019 13:57|

Лучше бы 76, а еще лучше самостоятельную, 78.

Гость|21.07.2019 14:25|

penzainform.ru писал(a):

На территории школы должно появиться свое футбольное поле.
вот круто! в каждой школе надо такие спортплощадки создавать!

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Имя: Гость
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