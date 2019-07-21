21.07.2019 | 12:44

Новая школа в шестом микрорайоне Арбекова наполовину построена. Степень ее готовности оценил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев, побывавший на объекте в воскресенье, 21 июля. Об увиденном он рассказал на своей странице в Facebook.

Мэр отметил, что уже возведен каркас здания будущего образовательного учреждения на 800 мест, появились перекрытия между этажами.

«Подрядная организация утепляет фасады, обустраивает инженерные системы внутри строения, занимается черновой отделкой помещений», - перечислил Виктор Кувайцев.

По его словам, параллельно рабочие занимаются подготовкой основания под спортивные площадки. На территории школы должно появиться свое футбольное поле.

«Объект планируем сдать в декабре текущего года», - уточнил глава администрации.