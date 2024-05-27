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Учеба

Пензенские девятиклассники сдали ОГЭ еще по 4 предметам

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В понедельник, 27 мая, в Пензенской области на базе 58 школ прошли экзамены по обществознанию, информатике, биологии и химии. Свои знания проверяли более 8 тысяч девятиклассников.

Обществознание сдавали 4 336 человек, информатику - 1 955, биологию - 1 473, химию - 442.

«Все пункты проведения экзаменов оснащены металлодетекторами и системами подавления сигналов связи, видеонаблюдением в режиме офлайн», - сообщили в пресс-службе министерства образования.

Основной период ОГЭ стартовал 21 мая. Первым девятиклассники сдавали предмет по выбору - иностранный язык.

Всего экзамены проведут по 14 дисциплинам. Обязательными предметами являются русский язык и математика. Самым популярным из необязательных в 2024 году, как обычно, стало обществознание, его решили сдавать 6 958 выпускников.

Завершится основной период ОГЭ 2 июля. В 2024 году экзамены в Пензенской области сдают 13 380 девятиклассников.

Прокуратура Пензенской области организовала горячую линию с целью выявления и предотвращения нарушений прав детей при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Она будет работать до 6 июля.

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