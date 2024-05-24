Руководство «Термодома» наградили на форуме предпринимателей в Пензе

Генеральный директор строительного холдинга «Термодом», заслуженный строитель России Рафик Ибрагимов стал победителем конкурса «Кубок предпринимателя» в рамках недели предпринимательства в Пензенской области.
Церемония вручения наград прошла в среду, 22 мая, в киноконцертном зале «Пенза» на форуме «Мой бизнес. Единство для успеха».
Рафик Ибрагимов победил в номинации «Лучший в сфере строительства и девелопмента».
В тот же день на форуме председатель правительства Пензенской области Николай Симонов передал первому заместителю генерального директора холдинга Ильясу Ибрагимову благодарственное письмо для главы «Термодома», подписанное губернатором Олегом Мельниченко.
В письме Рафику Ибрагимову выражена искренняя благодарность за большой личный вклад в развитие предпринимательства и оказанную помощь в организации экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия».
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