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Общество

Руководство «Термодома» наградили на форуме предпринимателей в Пензе

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Генеральный директор строительного холдинга «Термодом», заслуженный строитель России Рафик Ибрагимов стал победителем конкурса «Кубок предпринимателя» в рамках недели предпринимательства в Пензенской области.

Церемония вручения наград прошла в среду, 22 мая, в киноконцертном зале «Пенза» на форуме «Мой бизнес. Единство для успеха».

Рафик Ибрагимов победил в номинации «Лучший в сфере строительства и девелопмента».

В тот же день на форуме председатель правительства Пензенской области Николай Симонов передал первому заместителю генерального директора холдинга Ильясу Ибрагимову благодарственное письмо для главы «Термодома», подписанное губернатором Олегом Мельниченко.

В письме Рафику Ибрагимову выражена искренняя благодарность за большой личный вклад в развитие предпринимательства и оказанную помощь в организации экспозиции на Международной выставке-форуме «Россия».

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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