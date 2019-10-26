26.10.2019 | 12:09

В субботу, 26 октября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин и его коллеги побывали на Ахунском переезде, где планируется расширить дороги на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторон от переезда.

Накануне переезд осмотрел губернатор Иван Белозерцев, озабоченный жалобами автомобилистов на возросший трафик и заторы в этом месте. Глава региона отметил, что предварительное проектное решение готово, поэтому расширять проезжую часть нужно срочно.

«Сейчас на участке подрядная организация укрепляет обочины. В планах - обустроить дополнительные полосы на участках дорог вблизи переезда, а также в районе пересечения улицы Нейтральной и дороги на Ахунский переезд. Кроме того, после завершения работ будут внесены изменения в систему дорожных знаков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Представители городской власти оценили объем работ, проконтролировали действия подрядчика и обсудили варианты организации дорожного движения.