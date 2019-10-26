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Общество | Юрий Ильин проконтролировал работы на Ахунском переезде

26.10.2019|12:09
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В субботу, 26 октября, заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин и его коллеги побывали на Ахунском переезде, где планируется расширить дороги на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторон от переезда.

Накануне переезд осмотрел губернатор Иван Белозерцев, озабоченный жалобами автомобилистов на возросший трафик и заторы в этом месте. Глава региона отметил, что предварительное проектное решение готово, поэтому расширять проезжую часть нужно срочно.

«Сейчас на участке подрядная организация укрепляет обочины. В планах - обустроить дополнительные полосы на участках дорог вблизи переезда, а также в районе пересечения улицы Нейтральной и дороги на Ахунский переезд. Кроме того, после завершения работ будут внесены изменения в систему дорожных знаков», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Представители городской власти оценили объем работ, проконтролировали действия подрядчика и обсудили варианты организации дорожного движения.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.10.2019 12:32|

что за четкие пацанчики на фотках?

Семки есть?

Гость|26.10.2019 13:06|

penzainform.ru писал(a):

Представители городской власти оценили объем работ, проконтролировали действия подрядчика и обсудили варианты организации дорожного движения.
Тендера/аукциона не было.Кто подрядчик ??? И забот у городской власти резко прибавилось,т.к. фонтана в срок может не быть!!!ЗАКУПКА №0355300047919000062 по фонтану приостановлена. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию контрольного органа (Жалоба №201900145687000874).

№201900145687000874

Орган контроля: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Субъект жалобы: Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г. ПЕНЗЫ"

Лицо, подавшее жалобу: ООО "Кедр"

Извещение: №0355300047919000062

Выполнение работ по объекту: "Фонтан, расположенный в районе дома №39а по ул. Московская, с благоустройством прилегающей территории, г. Пенза"

Идентификационный код закупки:

193583601333058360100100780014299414

Дата и время рассмотрения жалобы:30.10.2019 14:45.

Гость|26.10.2019 13:13|

Где-то расширят, а где-то и расширять не нужно или по минимуму расширить. Просто разметку нужно изменить. При движении из Пензы по ул.Чаадаева только одна полоса перед Ахунским переездом. В результате - затор из-за стоящих на переезд. При этом тут-же широченная и пустая полоса асфальта по направлению в Пензу.

Гость|26.10.2019 13:17|

При выезде с Ахунского переезда в направлении Заречного должна быть главная дорога. Иначе автомобили будут стоять в заторе на переезде. Так до беды недалеко.

Гость|26.10.2019 13:19|

Выезды с Ахунского переезда по обе стороны должны обязательно быть главной дорогой.

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