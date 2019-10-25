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Общество | Дороги у Ахунского переезда в Пензе расширят на трех участках

25.10.2019|16:05
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В пятницу, 25 октября, губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание неподалеку от Ахунского переезда, который капитально отремонтировали в 2018 году.

На месте обсудили планируемое расширение дорог на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторон от переезда.

«Прежде всего, будет расширена правая часть дороги на Заречный (ул. Нейтральная. - Прим. ред.), чтобы те люди, которые следуют прямо в Заречный, не стояли в пробке за теми, кому нужно повернуть налево - на Ахунский переезд», - сообщил зампред регионального правительства Валерий Беспалов.

Также предполагается расширить правую часть дороги, ведущей от переезда к улице Нейтральной, и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом - в направлении от трассы М5 в сторону Шуиста.

Дополнительно к этому на улицах Нейтральной и Антонова, где позволяет ширина проезжей части, за счет нанесения новой разметки сделают три полосы движения вместо двух.

«Учитывая то, что мы приступили к капитальному ремонту Бакунинского моста, мы увидели, что есть сложность по данной развязке для автомобилистов, которые едут из Заречного и обратно. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно делать расширение с обеих сторон.

Предварительное проектное решение готово, нужно делать все в срочном порядке.

Поэтому сегодня здесь собрались и проектные организации, и дорожники, которые уже ведут подготовительную работу. Главное - сделать все как можно быстрее и с хорошим качеством, чтобы создать нормальные условия, чтобы людям было комфортно. Одновременно понимаем, что нужно как можно быстрее ремонтировать Бакунинский мост», - отметил Иван Белозерцев.

Также он сообщил, что запланированы переговоры с руководством железной дороги о создании проекта по расширению Ахунского переезда в 2020 году. «И на будущее: нам надо просить дополнительные финансовые средства на развязку над железной дорогой, все равно количество жителей увеличивается», - добавил губернатор.

Министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев уточнил, что, по предварительным данным, на выполнение всех работ отводится две недели.

После закрытия Бакунинского моста и виадука, ведущего из Заречного в поселок Монтажный, утренние и вечерние пробки в районе Ахунского переезда стали предметом ежедневного обсуждения в соцсетях. Жители Заречного вынуждены простаивать в заторах не по одному часу.

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Гость|25.10.2019 16:50|

Опять не все учли (нужно было совещание устраивать в 18часов). Если ехать из Пензы по ул. Чаадаева то перед Ахунским переездом затор (с такой разметкой и одной полосой). Зареченцы встают на переезде и образуется затор (так как одна полоса). Там нужно две полосы (одна поворачивает на переезд, вторая - прямо и налево на перекрестке).

Гость|25.10.2019 16:51|

Ну не уж-то так сложно понять.

Гость|25.10.2019 16:55|

Гость писал(a):

Опять не все учли (нужно было совещание устраивать в 18часов). Если ехать из Пензы по ул. Чаадаева
Глуповат ты, брат:

penzainform.ru писал(a):

и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом - в направлении от трассы М5 в сторону Шуиста.

Гость|25.10.2019 16:55|

До ремонта моста это сделать в головы не приходило?

Гость|25.10.2019 16:55|

А слабо мост бухло достроить?

Гость|25.10.2019 16:56|

Гришаева, Белозерцева, Беспалова прописать в г.Заречный и проблема пробок рассосется сама собой.

Гость|25.10.2019 16:57|

Сам ты глуповат. Из Пензы - а не в сторону Шуиста.

Гость|25.10.2019 16:59|

Гость писал(a):

Развязку уже пытались делать в районе азс "Апельсин" с выходом на трассу М5, даже просеку пильнули, но что-то пошло не так.
Эта просека по кадастровой карте и по ген.плану -линия энергоснабжения 110 кВ ,так что мимо. penzainform.ru писал(a):
В пятницу, 25 октября, губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание неподалеку от Ахунского переезда, который капитально отремонтировали в 2018 году.
Т.е. у губернатора есть время на хоккей,теннис,бокс,ходьбу с палками,стрельбу,но нет времени заранее решить явно просматривающуюся насущную транспортную проблему !?А городское руководство в чьи прямые обязанности входит решать эти транспортные проблемы,просто их игнорировало,увлёкшись пилением бюджетных средств на плитке и бордюрах. Кругом один бардак.

Гость|25.10.2019 17:01|

Гость писал(a):

До ремонта моста это сделать в головы не приходило?
А кто знал, когда реально Москва деньги даст? Подумай потом говори.

Гость|25.10.2019 17:02|

Не учли самые главные заторы перед Ахунским переездом. 1. Из Заречного перед переездом. 2. Из Пензы по Чаадаева перед переездом.

Гость|25.10.2019 17:14|

Гость писал(a):

А кто знал, когда реально Москва деньги даст? Подумай потом говори.
Сам то понял, что несёшь?Он абсолютно прав.Вот расклад :50% бюджета на реконструкцию Бакунинского моста - это бюджет РФ, 38% - бюджет региона, 12% - бюджет города ,дело в том что это не малые средства для области и города ,и такие суммы заранее закладываются в бюджет ,который начинают формировать года за 3 до его принятия.С федералами все оговорено было заранее.

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