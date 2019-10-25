25.10.2019 | 16:05

В пятницу, 25 октября, губернатор Иван Белозерцев провел выездное совещание неподалеку от Ахунского переезда, который капитально отремонтировали в 2018 году.

На месте обсудили планируемое расширение дорог на трех участках общей протяженностью 806 метров по обеим сторон от переезда.

«Прежде всего, будет расширена правая часть дороги на Заречный (ул. Нейтральная. - Прим. ред.), чтобы те люди, которые следуют прямо в Заречный, не стояли в пробке за теми, кому нужно повернуть налево - на Ахунский переезд», - сообщил зампред регионального правительства Валерий Беспалов.

Также предполагается расширить правую часть дороги, ведущей от переезда к улице Нейтральной, и участок по правой стороне Чаадаева перед переездом - в направлении от трассы М5 в сторону Шуиста.

Дополнительно к этому на улицах Нейтральной и Антонова, где позволяет ширина проезжей части, за счет нанесения новой разметки сделают три полосы движения вместо двух.

«Учитывая то, что мы приступили к капитальному ремонту Бакунинского моста, мы увидели, что есть сложность по данной развязке для автомобилистов, которые едут из Заречного и обратно. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что нужно делать расширение с обеих сторон.

Предварительное проектное решение готово, нужно делать все в срочном порядке.

Поэтому сегодня здесь собрались и проектные организации, и дорожники, которые уже ведут подготовительную работу. Главное - сделать все как можно быстрее и с хорошим качеством, чтобы создать нормальные условия, чтобы людям было комфортно. Одновременно понимаем, что нужно как можно быстрее ремонтировать Бакунинский мост», - отметил Иван Белозерцев.

Также он сообщил, что запланированы переговоры с руководством железной дороги о создании проекта по расширению Ахунского переезда в 2020 году. «И на будущее: нам надо просить дополнительные финансовые средства на развязку над железной дорогой, все равно количество жителей увеличивается», - добавил губернатор.

Министр строительства и дорожного хозяйства области Александр Гришаев уточнил, что, по предварительным данным, на выполнение всех работ отводится две недели.

После закрытия Бакунинского моста и виадука, ведущего из Заречного в поселок Монтажный, утренние и вечерние пробки в районе Ахунского переезда стали предметом ежедневного обсуждения в соцсетях. Жители Заречного вынуждены простаивать в заторах не по одному часу.