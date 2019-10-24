24.10.2019 | 17:02

Жителя Тамалы признали виновным в организации незаконного пребывания иностранки на территории России.

Мужчина пустил в свой дом гражданку Украины, хотя знал, что ее выдворили за пределы РФ и она находится в стране незаконно.

Хозяин предоставил гостье все необходимое. Они жили под одной крышей в рабочем поселке с 9 марта по 23 июля 2019 года, пока нарушение закона не стало очевидным.

Тамалинец полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно, сообщили ИА «ПензаИнформ» в Тамалинском районном суде.

Иностранцев-нелегалов в Пензенской области находят нередко. В Сердобске, к примеру, перед служителями Фемиды предстал гражданин Узбекистана, не покинувший территорию РФ в установленный срок.