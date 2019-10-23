23.10.2019 | 15:37

В Сердобске перед судом предстал гражданин Узбекистана, не покинувший территорию РФ в установленный срок.

То, что у мужчины истек период пребывания в стране, открылось случайно.

К правоохранителям обратилась сердобчанка, рассказавшая о том, что ее 35-летняя дочь, инвалид II группы, находящаяся на учете у невропатолога, убежала из дома. Правоохранители приехали по адресу пропавшей. В квартире они обнаружили ее сожителя-иностранца и их ребенка, мальчика 2019 года рождения.

При проверке документов оказалось, что мужчина въехал в страну 5 июня 2019 года и состоял на миграционном учете в Пензе с 8 июня до 2 сентября. О своем пребывании в Сердобске он не уведомил соответствующие органы и не имел оснований для дальнейшего нахождения на территории РФ.

«При назначении наказания суд учел характер совершенного нарушения и личность мужчины. К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесли признание им вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Сердобского районного суда.

Иностранца приговорили к выплате штрафа в 5 000 рублей. Если мужчина должным образом оформит документы, его пребывание на территории России будет продлено.

Гражданская супруга гостя из Узбекистана нашлась и вернулась домой.