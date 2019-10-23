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Общество | В Сердобске решили не разбивать семью гражданина Узбекистана

23.10.2019|15:37
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В Сердобске перед судом предстал гражданин Узбекистана, не покинувший территорию РФ в установленный срок.

То, что у мужчины истек период пребывания в стране, открылось случайно.

К правоохранителям обратилась сердобчанка, рассказавшая о том, что ее 35-летняя дочь, инвалид II группы, находящаяся на учете у невропатолога, убежала из дома. Правоохранители приехали по адресу пропавшей. В квартире они обнаружили ее сожителя-иностранца и их ребенка, мальчика 2019 года рождения.

При проверке документов оказалось, что мужчина въехал в страну 5 июня 2019 года и состоял на миграционном учете в Пензе с 8 июня до 2 сентября. О своем пребывании в Сердобске он не уведомил соответствующие органы и не имел оснований для дальнейшего нахождения на территории РФ.

«При назначении наказания суд учел характер совершенного нарушения и личность мужчины. К обстоятельствам, смягчающим наказание, отнесли признание им вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении малолетнего ребенка», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе Сердобского районного суда.

Иностранца приговорили к выплате штрафа в 5 000 рублей. Если мужчина должным образом оформит документы, его пребывание на территории России будет продлено.

Гражданская супруга гостя из Узбекистана нашлась и вернулась домой.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|23.10.2019 16:07|

У сожителя не может быть на иждивении ребёнка. Если расписаны,то да,а сожитетели могут каждый день меняться.

Гость|23.10.2019 16:16|

хоть одна хорошая новость.

Гость|23.10.2019 16:22|

penzainform.ru писал(a):

35-летняя дочь, инвалид II группы, находящаяся на учете у невропатолога, убежала из дома
В 35 лет убежала из дома? Этот точно не про ребенка? Если правда 35, то матери - под 60. А мальчик родился только что. А сожителю сколько?

Гость|23.10.2019 16:24|

Гость писал(a):

В 35 лет убежала из дома? Этот точно не про ребенка?
Так она больна, стоит на учете у невролога, написано же

Гость|23.10.2019 16:33|

Узбекам самое место в Сердобске. Особенно после того, как в 90-е годы устроили геноцид русских в Узбекистане. У нас в школе было несколько русских детей оттуда, сбежали, говорят, без оглядки. А сейчас - добро пожаловать! Мы же толерантные.

Гость|23.10.2019 16:34|

... Матюгальник на березе голосит, как узбеков - латышей сплотила Русь...

Имя: Гость
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